به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کسب خبری مبنی بر سرقت از دخل یک مغازه برنج در قم بلافاصله شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.



شاکی پس از خرید مقادیری برنج شمال کشور و بارگیری آن به داخل انبار مغازه توسط یک دستگاه کامیون متوجه سرقت از دخل مغازه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان می شود.



در نهایت با تلاش ماموران آگاهی استان قم، به دلیل اینکه خودرو موصوف از قم به یکی از استان های همجوار عزیمت کرده بود، پس از هماهنگی های لازم با استان مذکور راننده 52 ساله دستگیر و اموال مسروقه نیز کشف و متهم موصوف جهت صدور قرار قانونی مناسب به دادسرا اعزام و معرفی شد.



همراهی نیروی انتظامی بدون حضور رسانه ها امکان پذیر نیست



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در دیدار با معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز استان قم بیان کرد: با تشکیل معاونت اجتماعی رویکرد اجتماعی پلیس نسبت به گذشته تغییر کرده و بحث برخوردهای انتظامی صرف در دستور کار پلیس نیست.



سرهنگ محمد رضا صادقی، صبر، شکیبایی و سعه صدر را از خصوصیات پلیس دانست و افزود:‌ پلیس در کنار مردم بوده و می کوشد تا دغدغه های آن ها کم شود و در فضای اجتماعی آرامش حاکم شود.



وی با اشاره به حضور مستمر اداره اطلاع رسانی و مستندات معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در تمام عرصه ها و نقش این اداره در ارسال اخبار عنوان کرد: ارتباط مستقیم این اداره با رسانه ها بهترین نقش را در جهت آگاه سازی عموم مردم این اداره ایفا می کند.



صادقی نقش آموزش همگانی این معاونت را نیز مهم ارزیابی کرد و افزود: معاونت اجتماعی با اعزام کارشناسان انتظامی و اجتماعی خود در همه حوزه ها، مساجد، مدارس و پایگاه های بسیج نسبت به ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم می کوشد تا آسیب های اجتماعی را به حداقل برساند.



وی رسیدگی به پرونده های قابل توجه در چهار ماه نخست امسال را از فعالیت های مرکز مشاوره معاونت اجتماعی این فرماندهی عنوان کرد و اظهار داشت: مرکز مشاوره این معاونت با استقرار مددکاران اجتماعی در کلانتری ها و ارائه خدمات مشاوره ای در بحث روانشناسی، روانسنجی، مددکاری و انتظامی توانسته در جهت حفظ بقا و تقویت نهاد خانواده و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاثیر بالایی در استان داشته باشد.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم انجام پروژههای تحقیقاتی و نظر سنجی های مستمر اداره برآورد اجتماعی را در کاهش آسیب های اجتماعی نیز در استان مهم ارزیابی کرد و افزود: این اداره با ارائه مقالات مختلف در خصوص کاهش جرم و آسیب در مناطق جرم خیز در زمینه معضلات اجتماعی با ارائه راهکارهای لازم بازوی پرتوان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم محسوب می شود.



موفقیت پلیس در گرو همکاری با رسانه ها است



در ادامه معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قم اظهار داشت: تلاش و زحمات نیروی انتظامی بدون همراهی رسانه نمود عینی پیدا نمی کند و در واقع موفقیت کار پلیس در گرو همکاری با رسانه ها است.



افضلی با اشاره به علاقه شهروندان به رصد حوادث و دخدادهای شهری گفت: به علت گرایش مردم به صفحات حوادث روزنامه ها و سایت های مجازی پلیس می تواند در جذب مخاطب تاثیر فراوانی داشته باشد.



وی اطلاع رسانی به موقع را در کاهش جرائم و تلفات موثر دانست و افزود: گزارش در سر صحنه تصادف در خصوص چگونگی نحوه رخداد آن با مامورانی که در آن صحنه هستند خیلی روی بیننده تاثیر می گذارد و در حقیقت ما بازوان نیروی انتظامی هستیم.