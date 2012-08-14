ارسال 6 محموله اقلام ضروری از منطقه آزاد ارس برای آسیب دیدگان زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر ، صادق نجفی پس از دیدار با فرماندار شهرستان ورزقان اعلام کرد: گروه امداد و نجات سازمان منطقه آزاد ارس با تمام تجهیزات به محل اعزام شده و خدمات امدادی و پزشکی لازم را ارائه می دهند.

وی در نشست خود با محرم فروغی افزود: در همین راستا 8 محموله بار اقلام ضروری و غذایی مورد نیاز آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده به این مناطق ارسال شده اند و برنامه ریزی لازم برای امدادرسانی بیشتر منطقه آزاد ارس نیز انجام می پذیرد.

نجفی همچنین از اعلام آمادگی و هماهنگی واحدها و بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری و بازرگانی منطقه آزاد ارس برای کمک رسانی به مردم آسیب دیده خبر داد.



سازمان منطقه آزاد ارس روز گذشته در پیامی وقوع حادثه تاسف بار زلزله و کشته و زخمی شدن آسیب دیدگان را به مردم تسلیت گفت.