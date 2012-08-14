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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

سردار حق بین عنوان کرد:

جنگ نرم ذهن و افکار نسل جوان جامعه را نشانه می رود/ دشمن خود به زانو در آمد

جنگ نرم ذهن و افکار نسل جوان جامعه را نشانه می رود/ دشمن خود به زانو در آمد

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده لشکر عملیاتی 16 پیاده قدس گیلان گفت: جنگ نرم ذهن و افکار مردم به ویژه نوجوانان و جوانان را نشانه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی حق بین عصر امروز در جمع بسیجیان با اشاره به دشمنی های آمریکا و اسرائیل و دست نشاندههای آنان بر لزوم آمادگی برای مقابله با ترفندهای دشمنان تاکید کرد.

وی اظهارداشت: جنگ امروز با جنگ هشت ساله تفاوت دارد، در دوران دفاع مقدس رزمندگان با دشمن روبروی خود می جنگیدند اما امروز روش جنگ تغییر کرده و به مراتب دشوارترشده است.

فرمانده لشکر عملیاتی 16 پیاده قدس گیلان گفت: دشمنان جمهوری اسلامی با افزایش هجمه و حملات فرهنگی می کوشند با بهره گیری از سایتها و شبکه های ماهواره ای، جوانان و نوجوانان را اغفال و بی هویت کنند.

وی افزود: اگر اعتقادات مذهبی و باورهای دینی جوانان و نوجوانان تقویت شود دشمن با بهره گیری از جنگ نرم نخواهد توانست قشر آینده ساز کشور را هدف قرار دهد.

حق بین با بیان اینکه قدرت و توان هر کشوری در گرو داشتن رهبری لایق، توان نظامی و تجهیزات و نیروی انسانی کارآمد و تواناست، گفت: دشمنان امروز به این نتیجه رسیده ‌اند که ایران اسلامی دارای این مولفه ‌های عظیم است.

وی افزود: تمرکز دشمن در حمله به ارکان اصلی حاکمیت اسلامی و ولایت ‌فقیه، ایجاد شبهات گوناگون و خدشه ‌دار کردن ارزشهای نظام از آنجا نشات می‌ گیرد که این الگوی موفق تاکنون توانسته انقلاب را از فتنه ‌ها و شداید به سرعت عبور داده و افزون بر آن نگاههای مستضعفان، محرومان و مظلومان را نیز به سمت انقلاب اسلامی جلب کند.

فرمانده لشکرعملیاتی 16 پیاده قدس گیلان همچنین به تلاش استکبار جهانی در به چالش کشیدن انقلاب اسلامی با حربه ‌ها و راهکارهای متعدد اشاره کرد و یادآورشد: به راه انداختن جنگ هشت ساله، تحریک قومیتی، ترور، تحریم، تهدید و هزاران برنامه براندازی از تدبیر دشمن در به زانو درآوردن انقلاب اسلامی بود که به لطف خداوند و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری در هیچ‌ یک از این عرصه‌ ها نتوانست به خواسته خود دست پیدا کند.

کد مطلب 1673477

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