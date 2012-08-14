92 درصد مسافران تابستانه دوباره به گلستان سفر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه استان افزود: طرح نظر سنجی ستاد تسهیلات تابستانه دراین استان حاصل نظرات 150 نفر از گردشگران ورودی به استان گلستان است که توسط گروه های نظرسنج در مبادی ورودی(نوکنده ، تنگراه و خوش ییلاق) و جاذبه های گردشگری استان و اماکن اقامتی و رفاهی بصورت نمونه گیری تصادفی بدست آمده است.

وی با اشاره به این نظرسنجی ادامه داد: 28 درصد مسافران منزل اقوام ودوستان را جهت اقامت در استان برگزیدند، 21 درصد منازل شخصی استیجاری، 15 درصد مدارس طرح اسکان ،15 درصد چادرهای شخصی ، و 21 درصد نیز سایر هتل ها و مهمانپذیرها را جهت اسکان برگزیده اند.

عباسی همچنین تصریح نمود: 55درصداز پاسخگویان وضعیت قیمت و نرخ مراکز اقامتی را مناسب و 75 درصداز استفاده کنندگان از رستورانها و مراکز عرضه غذا نیز وضعیت سرویس دهی این مراکز را خوب و 15 درصد نیز نامناسب ارزیابی کردند.

وی در ادامه افزود: 65 درصد از پاسخگویان وضعیت پاکیزگی سرویس های بهداشتی عمومی در سطح شهر و تفرجگاهها را خوب و 82 درصد نیز وضعیت پاکیزگی شهر را خوب ارزیابی کردند.

دبیرستاد تابستانه این استان درادامه اذعان داشت: 61 درصد از پاسخگویان وضعیت روشنایی پارکها و معابر عمومی و شهر را خوب و 84 درصد نیز وضعیت عرضه و توزیع ارزاق عمومی و ارائه خدمات توسط اصناف کشیک مانند نانوایی ها را خوب ارزیابی کردند.

عباسی همچنین ادامه داد: 78 درصد از پاسخگویان وضعیت تابلوهای معرفی خیابانها و اماکن را خوب و84 درصد از پاسخگویان وضعیت کنترل ترافیک و88 درصد نیز وضعیت حضور پلیس را خوب ارزیابی نموده و79درصد از پاسخگویان نیز وضعیت حضور نیروهای هلال احمرو 78 درصد نیز وضعیت حضور امداد خودرو و ارائه خدمات را خوب عنوان کردند.

این مقام مسوول درادامه گفت:در راستای این نظر سنجی 82 درصد از پاسخگویان وضعیت تابلوهای هشدار دهنده در طول مسیر را خوب دانسته و 48 درصد از نمایشگاههای صنایع دستی و سوغات بازدید نموده و 42 درصد نیز خریدار کالاها و سوغات استان بوده اند.

وی افزود: 74درصد از مسافرینی که از درمانگاه بیمارستان و مراکز درمانی استفاده کرده اند ، وضعیت آن را خوب و 79 درصد از پاسخگویان وضعیت آمادگی استان و شهر مقصد خود را در پذیرایی و استقبال از مسافران را خوب ارزیابی کردند.

عباسی همچنین خاطر نشان کرد: 75 درصد از پاسخگویان فعالیت واقدامات سازمانهای دولتی و بخش خصوصی برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی در شهرها و جاده ها را خوب عنوان کرده و58 درصد نیز نقشه و راهنمای استان و بروشورهای معرفی جاذبه های گردشگری را دریافت کرده اند.

دبیر این ستاد افزود: 85درصد از مسافران وگردشگران دراین ایام وضعیت سرویس دهی محل اقامت خود را دراین استان خوب و 76 درصد نیز وضعیت سرویس دهی کیوسکهای اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران را خوب ارزیابی کرده اند.

عباسی در پایان اظهارامیدواری کرد: مسافران وگردشگران این استان با خاطره خوشی گلستان را ترک نموده و از خدمات دهی ستاد تسهیلات تابستانه این استان رضایتمندی کامل را داشته باشند.