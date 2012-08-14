کمبود اعتبار سد راه نیمه هوشمند شدن مدارس اصفهان

بهنام ‌مهدی‌‌خشوعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها 20 درصد از مدارس استان در مسیر هوشمند‌سازی قرار دارند، اظهار داشت: بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای قرار گرفتن مدارس در مسیر هوشمند‌سازی از سوی وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه از دو سال گذشته تاکنون مدارس موجود در سطح استان در مسیر هوشمند‌سازی قرار گرفته‌اند، ادامه داد: همچنین بخش دیگری از بودجه‌های مورد نیاز برای این موضوع نیز به صورت مشارکت‌های مردمی تأمین می‌شود و در حال حاضر 80 درصد از مدارس استان هنوز در مسیر هوشمند‌سازی قرار ندارند.

رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان بیان داشت: از چند سال گذشته تاکنون نیمه هوشمند شدن مدارس استان اصفهان به صورت جدی دنبال می‌شود، اما نیمه هوشمند شدن تمام مدارس با کمبود اعتبار مواجه است.

وی با اشاره به اینکه درصدد افزایش تعداد مدارسی که زیر پوشش این طرح قرار دارند، هستیم، افزود: حال حاضر از امکانات فناوری اطلاعات در امر یادگیری استفاده می‌شود و هوشمند‌سازی مدارس سبب تسهیل در امر یادگیری دانش‌آموزان می‌شود.

