  1. سیاست
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

نقوی حسینی خبر داد:

طرح اداره صدا و سیما در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

طرح اداره صدا و سیما در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر داد که در جلسه امروز این کمیسون که طرح اداره صدا و سیما تصویب شد و اهمیت اجلاس غیر متعهد ها در تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به جلسه عصر امروز سه شنبه این کمیسیون گفت: در ابتدای جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارشی از سابقه تاریخی جنبش عدم تعهد ارائه شد و اهمیت و نقش برگزاری اجلاس در تهران به میزبانی جمهوری اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: حضور نمایندگان بیش از 120 کشور در سه سطح کارشناسان، وزرای خارجه و سران از یک سو بیانگر اهمیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و منطقه بوده و فرصتی مناسب جهت تحکیم روابط با کشورهای میهمان فراهم می کند و در واقع نقشه منزوی سازی جمهوری اسلامی را نقش بر آب می کند.

نقوی حسینی با بیان اینکه علاوه بر کشورها، نمایندگان نهادهای بین المللی نیز حضور خواهند داشت، گفت: تشکیل اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران فرصت مناسب و موثری برای دیپلماسی نظام است.

وی ادامه داد: در ادامه جلسه دو طرح مهم ، اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی و طرح نظام جامع رسانه های همگانی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، پیرامون کلیات دو طرح مذکور گفتگو شد و طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی در کمیسیون تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: همچنین در ادامه جلسه مواد دیگری از لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح به بحث گذاشته شد.

کد مطلب 1673490

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