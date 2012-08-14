طرح اداره صدا و سیما در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به جلسه عصر امروز سه شنبه این کمیسیون گفت: در ابتدای جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارشی از سابقه تاریخی جنبش عدم تعهد ارائه شد و اهمیت و نقش برگزاری اجلاس در تهران به میزبانی جمهوری اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

وی افزود: حضور نمایندگان بیش از 120 کشور در سه سطح کارشناسان، وزرای خارجه و سران از یک سو بیانگر اهمیت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و منطقه بوده و فرصتی مناسب جهت تحکیم روابط با کشورهای میهمان فراهم می کند و در واقع نقشه منزوی سازی جمهوری اسلامی را نقش بر آب می کند.

نقوی حسینی با بیان اینکه علاوه بر کشورها، نمایندگان نهادهای بین المللی نیز حضور خواهند داشت، گفت: تشکیل اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران فرصت مناسب و موثری برای دیپلماسی نظام است.

وی ادامه داد: در ادامه جلسه دو طرح مهم ، اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی و طرح نظام جامع رسانه های همگانی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، پیرامون کلیات دو طرح مذکور گفتگو شد و طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی در کمیسیون تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: همچنین در ادامه جلسه مواد دیگری از لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیئت های انضباطی نیروهای مسلح به بحث گذاشته شد.