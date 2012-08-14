۲۳۸ نفر در حوزه کشاورزی به عنوان رابطان آموزش در زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نهاوندی پورظهر سه شنبه در دومین کار گروه تخصصی بانوان و خانواده در استانداری گفت: طی دو سال گذشته در بخش کشاورزی 27 فعالیت در اشتغال خانگی طراحی شده و در حال حاضر 8 فعالیت در روستاها به صورت مستمر آموزش داده می شود.



وی با بیان اینکه داشتن سواد پایین و سن بالا در روستاها از مشکلات عمده در بخش آموزش است، یادآور شد: برای رسیدن زنان روستایی به یک خودباوری آموزش های ویژه ای را به این افراد از طریق جهاد کشاورزی داده می شود.



نهاوندی پور با بیان اینکه 238 نفر از افراد روستایی که دارای مدارک دیپلم و بالای آن هستند، برای آموزش زنان روستایی انتخاب شده اند، تصریح کرد: این افراد به عنوان رابطین آموزشی آموزش های لازم را به متقاظیان ارائه می دهند.



رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه مزارع نمایشی در روستاها برای الگو گرفتن در یکی از مناطق به نمایش گذاشته می شود افزود: قسمتی از هزینه ایجاد مزارع نمایشی توسط سازمان جهاد کشاورزی تامین و در اختیار متقاظیان قرار می گیرد.



نهاوندی پور ادامه داد: ترویج مشاغل خانگی می تواند در تکمیل در آمد خانوار روستایی موثر باشد و هرف از اجرای این طرح ها درآمد کامل خانواده روستایی نیست.



نهاوندی با بیان اینکه گل خانه های کوچک خانگی، پرورش قارچ، کشت گیاه داروئی، پرورش ماهیان زینتی و کشت زعفران از عناوین مزارع نمایش جهت توسعه مشاغل خانگی است یادآور شد: گل خانه های کوچک خانگی با هدف تولید سبزی و ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و افزایش تولید محصولات بسیار چشمگیر است.



وی در ادامه گفت: مساجد، خانه های بهداشت، مراکز جهاد کشاورزی و مدارس از مناطقی هستند که در آن به زنان روستایی آموزش داده می شود.



نهاوندی پور با بیان اینکه کشت زعفران نیز در استان انجام می شود ادامه داد: با مطالعات انجام شده شرایط رشد زعفران در این استان بسیار مطلوب است.



