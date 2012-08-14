راه اندازی سامانه هوشمند پرداخت صدقه در آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان علی پور اظهار داشت: سامانه هوشمند پرداخت صدقه از طریق شماره ثابت 4050 در آمل راه اندازی شد.



وی افزود: به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت صدقه از سوی مردم سخاوتمند و خیر شهرستان این نهاد سامانه هوشمند پرداخت صدقه تلفنی را راه اندازی کرده است.



علی پور افزود: پرداخت صدقه تلفنی 4050 بدون پیش شماره و از طریق تلفن ثابت میسر خواهد بود و مبلغ واریزی برای پرداخت صدقه نیز در قبض تلفن آنان محاسبه خواهد شد.



برگزاری کلاسهای هدایت شغلی در ساری



رئیس کمیته امداد(ره) شهرستان ساری ازبرگزاری کلاس هدایت شغلی برای 70 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد ساری خبر داد.



قنبر بریمانی اظهار داشت: به همت کارشناسان حوزه فرهنگی و اشتغال و به منظور آشنائی دانش آموزان با شرایط و ویژگیهای مشاغل، کلاس هدایت شغلی برای 70 نفر از دانش آموزان دختر و پسر برگزار شد.



وی افزود: در این دوره اصول کسب و کار و روشهای رسیدن به موفقیت در کسب وکار به دانش آموزان آموزش داده شد .