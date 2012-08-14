جشنواره انگور در تاکستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان در جلسه هماهنگی جشنواره انگور که عصر سه شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: جشنواره انگور با عنوان"خوشه های زرین 15 و 16 شهریور ماه در تاکستان برگزار می شود.
اکبریان افزود: این جشنواره در محورهای تحقیق و پژوهش، آموزش و ترویج، توسعه بازرگانی و تجارت و معرفی فرهنگ و تولیدات شهرستان برگزار خواهد شد.
فرماندار تاکستان تصریح کرد: کمیته هایی برای معرفی هر چه بهتر پتانسیل های شهرستان با 28 هزار هکتار باغ انگور بایستی فعالیت های گسترده ای انجام دهند تا شهرستان از نظر میزان کیفیت و کمیت به عنوان مرکز تولید انگور و کشمش کشور شناسانده شود.
وی بیان کرد: مدیران استان باید بر این امر اهتمام جدی داشته باشند و بی توجهی در این زمینه موجب می شود استانهای دیگر با توانایی و پتانسیل کمتر و محدودتر جایگزین جایگاه استان شوند.
فرماندار تاکستان تاکید کرد: با پیگیری های مستمر و همه جانبه متولیان امر این حقوق حقه به تاکستان خواهد رسید.
این مسئول یادآورشد: در سالهای گذشته جشنواره انگور در سطح استان برگزار و فقط به مسائل فرهنگی توجه می شد ولی جشنواره امسال به صورت تخصصی برگزار می شود.
اکبریان اظهارداشت: تخصصی شدن کشاورزی و استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل های منطقه موجب می شود علاوه بر تامین نیازهای غذایی کشور زمینه تقویت صادرات نیز فراهم شود.
فرماندار تاکستان همچنین گفت: تشکیل جلسات تخصصی و برپایی جشنواره ها باعث می شود تا توان علمی محققان، صادرکنندگان و مروجان کشاورزی و فرهنگی بهتر معرفی شود.
تاکستان- خبرگزاری مهر: فرماندار تاکستان گفت: جشنواره انگور با عنوان"خوشه های زرین" شهریور ماه امسال در تاکستان برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان در جلسه هماهنگی جشنواره انگور که عصر سه شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: جشنواره انگور با عنوان"خوشه های زرین 15 و 16 شهریور ماه در تاکستان برگزار می شود.
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