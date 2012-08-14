جشنواره انگور در تاکستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبریان در جلسه هماهنگی جشنواره انگور که عصر سه شنبه در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: جشنواره انگور با عنوان"خوشه های زرین 15 و 16 شهریور ماه در تاکستان برگزار می شود.



اکبریان افزود: این جشنواره در محورهای تحقیق و پژوهش، آموزش و ترویج، توسعه بازرگانی و تجارت و معرفی فرهنگ و تولیدات شهرستان برگزار خواهد شد.



فرماندار تاکستان تصریح کرد: کمیته هایی برای معرفی هر چه بهتر پتانسیل های شهرستان با 28 هزار هکتار باغ انگور بایستی فعالیت های گسترده ای انجام دهند تا شهرستان از نظر میزان کیفیت و کمیت به عنوان مرکز تولید انگور و کشمش کشور شناسانده شود.



وی بیان کرد: مدیران استان باید بر این امر اهتمام جدی داشته باشند و بی توجهی در این زمینه موجب می شود استانهای دیگر با توانایی و پتانسیل کمتر و محدودتر جایگزین جایگاه استان شوند.



فرماندار تاکستان تاکید کرد: با پیگیری های مستمر و همه جانبه متولیان امر این حقوق حقه به تاکستان خواهد رسید.



این مسئول یادآورشد:‌ در سالهای گذشته جشنواره انگور در سطح استان برگزار و فقط به مسائل فرهنگی توجه می شد ولی جشنواره امسال به صورت تخصصی برگزار می شود.



اکبریان اظهارداشت: تخصصی شدن کشاورزی و استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل های منطقه موجب می شود علاوه بر تامین نیازهای غذایی کشور زمینه تقویت صادرات نیز فراهم شود.



فرماندار تاکستان همچنین گفت: تشکیل جلسات تخصصی و برپایی جشنواره ها باعث می شود تا توان علمی محققان، صادرکنندگان و مروجان کشاورزی و فرهنگی بهتر معرفی شود.