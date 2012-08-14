500 هزار هکتار از اراضی گلستان شور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‌علی نوری‌نیا اضافه کرد: در هفته دولت ایستگاه تحقیقات شوری استان در زمینی به مساحت 43 هکتار در شمال شهرستان آق قلا کلنگ زنی خواهد شد.

وی اظهار داشت: اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای فاز یک این پروژه تامین شده است و برق رسانی و جاده دسترسی به محل اجرای این پروژه و حفر چاه بزودی با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و مساعدت فرمانداری آق قلا اجرایی خواهد شد.

نوری نیا تصریح کرد: این اراضی به مساحت 43 هکتار برای تحقیقات شوری که قبلاً به عنوان مزرعه تحقیقاتی، تعدادی از طرح های دیم در آن اجرا شده بود، انتخاب شده است.

ضرورت راه اندازی ایستگاه تحقیقات شوری استان

فرماندار شهرستان آق قلا نیز در این جلسه از آمادگی کامل دستگاه های اجرایی شهرستان جهت همکاری با این مرکز خبر داد.



حاجی گلدی کر اضافه کرد:با توجه به گستردگی زمین های شور و قلیانی در شمال استان گلستان و بالاخص شهرستان آق قلا تسریع در راه اندازی این مرکز ضروری است.



وی همچنین افزود: با رایزنی های انجام شده احداث مرکز تحقیقات علوم دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان مکمل اجرای این پروژه در مجاورت ایستگاه تحقیقات شوری توسط فرماندار و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.



فرماندار تصریح کرد: با توجه به اینکه احداث سایت اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور شهرستان آق قلا نیز در محل اجرای این پروژه در حال پیگیری است ، می تواند این منطقه عامل برای هم افزایی و گسترش دانش بنیان و توسعه استان گلستان به ویژه شهرستان آق قلا را در آینده فراهم آورد.

چاپ کتاب "اشارت زلال" در حوزه هنری گلستان

رئیس حوزه هنری گلستان گفت: کتاب "اشارت زلال" شامل جلوه‌های مدیریت در سیره حضرت امام خمینی رضوان ا... تعالی علیه در حوزه هنری استان گلستان چاپ و منتشر شد.



محسن ربانی افزود: این کتاب نگاهی مختصر به جلوه‌های حضرت امام (ره) دارد که از سیره ایشان برداشت شده و خواننده را با روش‌های مدیریتی آن بزرگوار آشنا می کند.



ربانی در ادامه افزود: موضوعات این کتاب شامل موارد متنوعی چون؛ قانونمندی، توجه به نیروهای انسانی، اطلاعات گسترده، آرامش و اطمینان قلبی، صلابت و شجاعت، دوری از تشریفات، نظم، پرکاری، توجه به بیت المال، تیزهوشی، احساس مسئولیت، رعایت سلسله مراتب، رفتار با مخالفان و همراهی با مردم است.



رئیس حوزه هنری استان اظهار داشت: این کتاب با تیراژ هزار نسخه چاپ شده و بیش از یکصد و بیست برداشت از زندگی و سیره مدیریت امام خمینی (ره) در آن گنجانده شده است.

ساخت 150 واحد مسکن مهر در نوکنده



مدیر بنیاد مسکن بندرترکمن گفت: پروژه مسکن مهر در زمینی به مساحت 22 هزار متر مربع و در 150 واحد مسکونی در یک طبقه روی همکف بصورت اسکلت پیچ و مهره ای با بهترین مصالح با نظارت بنیاد مسکن شهرستان در قالب تفاهم نامه سه جانبه احداث شد.



جندقی در جلسه هم اندیشی با نماینده مردم شهرستان در مجلس افزود: ان شاالله با همکاری و هماهنگی کلیه مسئولین شهرستانی در هفته های آتی به متقاضیان واگذار خواهد شد .



در ادامه این مراسم دکتر نظری مهر ، نماینده محترم مردم شریف منطقه در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از بنیاد مسکن استان و شهرستان ، با ابراز خرسندی از اتمام و واگذاری واحدها ابراز داشت: مسئولان محترم شهر نسبت به آماده سازی مسیر اجرایی و زیرساختهای تاسیساتی در اسرع وقت اقدام نمایند تا روند واگذاری واحدها به نحو احسن جهت استقرار متقاضیان به راحتی انجام پذیرد.



پایان مسابقات فوتسال بانوان گرگان



دومین دوره مسابقات فوتسال بانوان شهرستان گرگان با شرکت 11 تیم طی پانزده شب رقابت به صورت دوره با برتری تیم نودیجه گرگان به کار خود پایان داد.

در این رقابت ها که توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و با همکاری هئیت فوتبال این شهرستان در سالن علی محمدی برگزار شد، در دیدار نهایی بین دو تیم نودیجه و هیئت گرگان، تکنیک، قدرت بدنی، سرعت بالای تیم و برخورداری از بازیکنان شاخص و فنی نودیجه سبب شد دیدار فینال با نتیجه 6 بر 2 به سود بازیکنان تیم نودیجه خاتمه یابد.

در بازی رده بندی هم بانوان تیم کالای پزشکی ولیعصر (عج) سوم و تیم وفا چهارم شد.

در دومین دوره بازی های فوتسال جام مبارک رمضان 223 گل وارد دروازه ها شد و در پایان یوگابه اسدی به عنوان بهترین بازیکن فنی، مریم رحیمی با 21 گل زده خانم گل این مسابقات و رقیه گرزی بازیکن اخلاق در این دیدارها انتخاب و معرفی شدند.