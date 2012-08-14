14 مرکز نام نویسی طرح پزشک خانواده فعالیت خود را آغاز کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله افروشته بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آغاز نام نویسی عمومی طرح پزشک خانواده در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت، استقبال عمومی، مطلوب و مطابق با پیش بینی بوده است.

وی بیان کرد: نام نویسی مردم شهرهای گچساران و دهدشت از پانزدهم مردادماه و در یاسوج نیز از هفدهم مردادماه آغاز شده است.

این مسئول اظهار داشت: با توجه به بررسی های کارشناسان، شهر یاسوج به 14منطقه، گچساران به 10 منطقه و دهدشت نیز به شش منطقه جغرافیایی تقسیم شده اند که شهروندان می توانند با دریافت اطلاعات لازم، به پایگاه مشخص محل سکونت خود مراجعه و نام نویسی کنند.

افروشته تصریح کرد: در اجرای طرح، امکان انتقال برخی کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی که از تجربه اجرای طرح پزشک خانواده روستایی برخوردار هستند، به مناطق شهری، وجود دارد.

مدیرگروه گسترش مرکز بهداشت استان یادآور شد: محدوده انتخاب پزشک خانواده هر خانوار، بر اساس فاصله حداکثر 1.5 کیلومترتا محل سکونت خواهد بود.