به گزارش خبرنگار مهر، علی بیروتی بعدازظهر سه‌شنبه در بازدید از مرکز توان‌بخشی گل‌های آسمانی گناوه در جمع معلولان و مسئولان این مرکز اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم شهرداری گناوه ایجاد ساختاری مناسب برای بهره‌مندی همه شهروندان از امکان موجود است و در این راه به همه اقشار جامعه توجه خاصی می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت همراهی و حمایت از معلولان و مراکز نگهداری از این افراد، اضافه کرد: از همه امکانات موجود برای خدمات دهی بهتر و مطلوب‌تر به معلولان بهره خواهیم برد و از هیچ تلاشی برای رفاه حال این عزیزان دریغ نخواهیم کرد.

شهردار گناوه از امادگی این شهرداری برای ارائه امکانات و خدمات خود به معلولان این شهر خبر داد و افزود: هیچ محدودیتی برای استفاده معلولان از امکانات شهری قائل نیستیم و همه این خدمات و امکانات به صورت رایگان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سرای شهرداری گناوه که زیر نظر معاونت فرهنگی و هنری شهرداری فعالیت دارد، به‌صورت رایگان در خدمت معلولان این مرکز قرار می گیرد تا کلاس های آموزشی آنها در این مکان برگزار شود.

بیروتی تصریح کرد: همچنین ماشین‌های ناوگان حمل و نقل عمومی برای استفاده معلولان در بحث اردوها، در صورت هماهنگی با پلیس راه و درخواست شما به‌صورت رایگان در اختیار این مرکز قرار می گیرد.

شهردار گناوه خاطرنشان ساخت: در زمینه مالی نیز تا آنجایی که برای ما مقدور است، سعی می کنیم به این مرکز کمک کنیم و در مورد تأمین زمین برای این مرکز پیگیری می‌کنیم تا با مصوبه شورا قطعه زمینی در اختیار این مرکز توانبخشی معلولان قرار بگیرد و با کمک فرمانداری یا خیرین اقدام به ساخت ساختمانی برای این مرکز کنند تا از وضعیت فعلی خارج شوند.

عبداله تردیده از اعضای شورای شهر گناوه نیزدر این دیدار خواستار توجه بیشتر مسئولان به این مرکز شد و گفت: امیدواریم بتوانیم در زمین‌هایی که مسکن و شهرسازی دارد، مکانی را برای این مرکز در نظر بگیریم، چرا که بر اساس رشد جمعیت سال به سال به تعداد معلولان اضافه خواهد شد.

وی اضافه کرد: باید طوری عمل کنیم که این افراد خودکفا شوند و با رایزنی با فرمانداری، از توان برخی دیگر از ادارات مثل آموزش و پرورش و تربیت بدنی که مرتبط با فعالیت‌های این مرکز هستند نیز بهره مند شوید.

حسین پور مدیر مرکز توانبخشی گل‌های آسمانی گناوه نیز ضمن تشکر از شهردار و هیئت همراه برای دیدار از این مرکز به تشریح فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی این مرکز توانبخشی پرداخت و از همکاری آنها برای تحقق اهداف این مرکز توانبخشی قدردانی کرد.