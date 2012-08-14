شهرک صنعتی بانوان زنجان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در استانداری افزود: در بخش بانوان در استان فعالیت های قابل توجهی شده است.



وی با اشاره به اینکه در سال 89، اشتغالزایی برای 7 درصد بانوان محقق شده بود ادامه داد: در سال گذشته با تلاش فراوان این رقم به 20 درصد رسیده است.



استاندار زنجان با بیان اینکه رشد 20 درصدی اشتغال در بحث بانوان نشان دهنده یک هدف گذاری بزرگ است، تصریح کرد: مشاغل خانگی بیشتر مخصوص بانوان بوده و تسهیلات در این بخش 100 درصد به خود متقاضی اختصاص می یابد.



رئوفی نژاد با اشاره به اینکه نبود تعاونی در این بخش موجب عدم پایداری در اینگونه مشاغل شده است، اذعان کرد: به دلیل نبود تعاونی در این بخش تسهیلات به صورت انفرادی اعطا می شود.



رئوفی نژاد با بیان اینکه در سال 91 حرکت منسجم تری در تشکیل تعاونی بانوان صورت گرفته است، اذعان کرد: بعضی از تعاونی ها با وجود اینکه زمان زیادی از تشکیل آن ها می گذرد ولی با مشکلات زیادی مواجه است.



استاندار زنجان با بیان اینکه از فرصت ها باید به نحو احسن استفاده کرد، یادآور شد: تشکیل تعاونی های کوچک با تعرفه های شفاف و هدف مند می تواند بسیار مثمرثمر باشد.



وی در ادامه با اشاره به احداث شهرک صنعتی مختصص بانوان، گفت: 30 هکتار زمین در شهرک صنعتی بانوان ایجاد شده که هر سوله 84 میلیونی، با20 میلیون تومان تسهیلات بلا عوض به متقاضیان اهداء می شود.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه 32 سوله در حال حاضر در دست تحویل به متقاضیان است، افزود: بهترین حرکت در بخش بانوان فعال کردن این سوله ها است.



وی در پایان با بیان اینکه امسال در بخش فرهنگی 7 فرهنگسرا احداث می شود افزود: 6 فرهنگسرا در شهرستان های تابعه و یک فرهنگ سرا در داخل استان احداث می شود و زمان اتمام این پروژه ها تا پایان سال مالی امسال است.