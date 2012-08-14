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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

حجت الاسلام مصائبی:

حضور روحانیون در مناطق محروم یک جهاد فرهنگی است

حضور روحانیون در مناطق محروم یک جهاد فرهنگی است

میامی-خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان حضور روحانیون در مناطق محروم را جهاد فرهنگی دانست و افزود: تبلیغ دین و ارزش های اسلامی در جهت مقابله با بحران ها ضرورت ویژه ای دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی سه شنبه در برنامه سرکشی از مبلغین اعزامی به منطقه کالپوش میامی اظهار داشت: در جهان امروز که بحران های فرهنگی در صدد تهی کردن انسان ها از معنویت می باشند، تبلیغ دین و ارزش های نشات گرفته از آن به جهت مقابله با این بحران ها ضرورت ویژه ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) در خصوص اهمیت تبلیغات می فرمایند، مسئله تبلیغ دین یک امر مهمی است که می شود گفت در راس امور قرار گرفته است و دنیا بر دوش تبلیغات است و بالاترین چیزی که می تواند این انقلاب را در اینجا به ثمر برساند و در خارج صادر نماید همین تبلیغات است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان مهم ترین هدف اعزام روحانیون به مناطق محروم را، رساندن پیام دین و اسلام ناب، تزکیه مردم، دعوت به بندگی خدا و توجه دادن به معاد، زنده کردن دلها و روح ها است.

مصائبی در پایان بر حفظ ارتباط روحانیون با مردم تأکید کرد و افزود: کمرنگ شدن ارتباط مردم با روحانیت، موجب خوشحالی استکبار جهانی خواهد شد.

به گزارش مهر: 45 روحانی به مناسبت ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان میامی خصوصا در مناطق محروم مشغول به امر تبلیغ دین هستند.

کد مطلب 1673522

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