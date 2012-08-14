صبای قم در ادامه لیگ برتر فوتبال بهتر و قوی تر بازی کند‌

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایش بازیکنان ما مقابل پرسپولیس تهران فراتر از انتظار بود و خوشحالم از اینکه می توانیم در ادامه این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نشان دهیم که صبای قم تیمی توانمند است و شایستگی موفقیت در لیگ برتر را دارد.



بازیکنان ما برای بازی کردن در مقابل تیم فجر سپاسی شیراز انگیزه زیادی دارند



وی با اشاره به آمادگی کامل و بسیار مطلوب تیم صبای برای موفقیت در ادامه مسابقات دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، بیان کرد: با توجه به نتایج خوبی که در دیدارهای چهار هفته نخست به دست آوردیم، مطمئنم که در ادامه بازی های لیگ برتر فوتبال می‌توانیم بهتر و قوی تر بازی کنیم‌.



نجاتی با اشاره به مصاف تدارکاتی تیم صبای قم برابر شیرین فراز کرمانشاه، ادامه داد: بازیکنان ما برای بازی کردن در مقابل تیم فجر سپاسی شیراز انگیزه زیادی دارند و در این مسابقه با اعتماد به نفس بالا و با خیال راحت بازی خواهند کرد.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: دیدار تدارکاتی با شیرین فراز کرمانشاه فرصت خوبی برای کادر فنی خواهد بود تا تیم را به خوبی محک زده و بازیکنان صبا برای بازی‌های حساس آینده شرایط مسابقه را به دست آورند و هم اینکه بازیکنان اصلی تیم به هماهنگی لازم برسند.



نمایش خیره کننده ای برابر پرسپولیس داشتیم



وی عنوان داشت: تیم بسیار خوب و یکدستی داریم که حاصل موفقیتش تا این هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، وحدت، همدلی و دوستی بین تک تک اعضای تیم بوده است و امیدوارم تا پایان مسابقات لیگ دوازدهم نیز تداوم یابد.



نجاتی از مسئولان استان و باشگاه صبا تقدیر کرد و عنوان داشت: آنچه که سبب شده است امروز تمام اقدامات و کارهای اجرایی در راستای آماده سازی صبای قم در شرایط بسیار خوبی قرار داشته باشد، حاصل وحدت این دو نهاد است که صبا را حمایت می‌کنند.



وی با اشاره به بازی آینده صبا با سپاسی اظهار داشت: تیم ما در این بازی قطعا برای کسب سه امتیاز بازی کرد هماهنگونه که مقابل پرسپولیس تهران نمایش بسیار خوبی داشت و مزد بازی برتر خود را نیز با زدن دو گل در نیمه دوم به دست آورد.



تیم فوتبال صبای قم در هفته پنجم از نیم فصل نخست مسابقات دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 22 روز جمعه این هفته یعنی بیست و هفتم مرداد ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم چهارم جدول رده بندی یعنی فجر شهید سپاسی شیراز خواهد بود.

