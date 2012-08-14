زنان شاخص زنجانی در نمایشگاه بزرگ دولت مهر معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آذر آوازه بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در استانداری زنجان افزود: در اردیبهشتماه امسال هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری ریاستجمهوری مجدداً تاکید بر احیای این کارگروه تخصصی بانوان نمودهاند که امیداواریم این کارگروه بتواند در راستای منویات مقام معظم رهبری که تاکیدشان به استحکام خانه و خانواده است بتواند انتظارات مقام معظم رهبری را برآورده کند.
وی با بیان اینکه به دنبال احیای کارگروه امور بانوان و خانواده، جلسهای تشکیل و در پی آن 10 مصوبه به تصویب رسید که از آنها میتوان به برنامه عملیاتی کارگروه که تحت 33 برنامه مورد تصویب قرار گرفت که طی آن مقرر شد تفاهمنامهای بین دفتر کارگروه و صندق مهر امام رضا (ع) در راستای تأمین نیاز مالی زنان سرپرست خانوار از طریق ایجاد تعاونیها و صندوقهایی پورت محلی و ایجاد زنجیره مشاغل خانگی منعقد شد و بر اساس آن مقرر گردید فرمانداریها نسبت به تشکیل تعاونیها و تسهیلات امکانات بانکی اقدام کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان طرح جشنواره لباسهای ایرانی را از دیگر اقدامات مطرح شده در جلسه عنوان کرد و گفت مقرر شد طرح مستند استانی شهید "فهیمه سیاری" با همکاری بنیاد شهید و صدا و سیما پیگیری و ساخته شود و تشکیل کمیته ارزیابی و نظارت در ذیل این کارگروه از دیگر مصوبات جلسه قبلی بودهاند.
آوازه ادامه داد: طرح پژوهش اجرایی زنان زنجان در مبارزات انقلاب اسلامی از دیگر طرحهای مهمی است که این دفتر در سیاست برنامههای کاری خود آن را در نظر داشته است که 25 درصد کار در حال حاضر انجام شده است و مقرر شده که گزارش آن در کارگروه بعدی ارائه شود و طرح فرهنگی اجرایی مطهره که طرح تربیت 80 مربی جهت قادرسازی در استان که مربیان ثابت و توانمندی را برای ارائه آموزش داشته باشیم و کلیات برگزاری سمینار تخصصی قوانین و مقررات ویژه قانون مدنی زنان و خانواده نیز یکی از مصوباتی بود که مقرر شد یک اصلاح جزئی در کمیته انجام و به اجرا درآید، از دیگر طرحهای مصوب شده تاکنون است.
آوازه با بیان اینکه تشکیل کمیته کودک و نوجوان با هدف شناسایی مهمترین مسائل فرهنگی کودکان و نوجوانان در استان، از دیگر کارهای کارگروه میباشد ادامه داد: با توجه به ضرورت لازم و توجه ویژه به کودکان و اهمیت آنها در ساخت کشور، لازم است این کمیته تشکیل شود تا یک متولی در رأس استان وجود داشته و خدمات پراکنده دستگاهها را تجمیع کند.
وی ادامه داد: تعاونی فراگیر در پارک بانوان نتایج بسیار خوبی داشته است و وضعیت به گونهای رضایتبخش بوده که این پارک آماده دریافت 2 واحد از شهرک تولیدی صنعتی بانوان برای کارهای خود را دارد
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