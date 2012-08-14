150 سند مکتوب و صوتی- تصویری از دفاع مقدس جمع آوری شد

سید رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: سند بخش غیر قابل انکار واقعه است و لزوم جمع آوری اسناد دوران دفاع مقدس و طبقه بندی آن و در اختیار قرار دادن این مجموعه به علاقه مندان و محققان و پژوهشگران می تواند به تبیین تاریخ پرافتخار آن دوران کمک شایانی کند.



طاهری در ادامه افزود: اسناد جمع آوری شده پس از بررسی، ارزشیابی و اولویت بندی، اسکن و سپس با کاربرگ نویسی (خلاصه نویسی ) وارد نرم افزار ماوا می شود و در فایل های رایانه ای برای دسترسی موضوعی ضبط و آرشیو می گردد .

وی یادآور شد: این اسناد به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و کوشش مرکز اسناد این اداره کل از ابتدای سال 87 تا جمع آوری شده است.

طاهری افزود: این اسناد با محوریت نقش دستگاههای مختلف اجرایی استان البرز در دوران دفاع مقدس جمع آوری و طبقه بندی شد.

وی از دستگاههای اجرایی استان خواست اگر سندی از دوران دفاع مقدس و پشتیبانی جنگ در اختیار دارند برای ارائه آن با تلفن34609646- 026 (مرکز اسناد اداره کل ) تماس بگیرند.



طاهری همچنین از همکاری سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز و سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) در خصوص ارسال اسناد دوران دفاع مقدس قدردانی کرد.