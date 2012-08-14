  1. استانها
  2. البرز
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

در البرز/

150 سند مکتوب و صوتی- تصویری از دفاع مقدس جمع آوری شد

150 سند مکتوب و صوتی- تصویری از دفاع مقدس جمع آوری شد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز اسناد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از جمع آوری 150 سند مکتوب و صوتی تصویری مربوط به دفاع مقدس خبر داد.

سید رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: سند بخش غیر قابل انکار واقعه است و لزوم جمع آوری اسناد دوران دفاع مقدس و طبقه بندی آن و در اختیار قرار دادن این مجموعه به علاقه مندان و محققان و پژوهشگران می تواند به تبیین تاریخ پرافتخار آن دوران کمک شایانی کند.

طاهری در ادامه افزود: اسناد جمع آوری شده پس از بررسی، ارزشیابی و اولویت بندی، اسکن و سپس با کاربرگ نویسی (خلاصه نویسی ) وارد نرم افزار ماوا می شود و در فایل های رایانه ای برای دسترسی موضوعی ضبط و آرشیو می گردد .

وی یادآور شد: این اسناد به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز و کوشش مرکز اسناد این اداره کل از ابتدای سال 87 تا  جمع آوری شده است.

طاهری افزود: این اسناد با محوریت نقش دستگاههای مختلف اجرایی استان البرز در دوران دفاع مقدس جمع آوری و طبقه بندی شد.

وی  از دستگاههای اجرایی استان خواست اگر سندی از دوران دفاع مقدس و پشتیبانی جنگ در اختیار دارند برای ارائه آن با تلفن34609646- 026 (مرکز اسناد اداره کل ) تماس بگیرند.

طاهری همچنین از همکاری سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز و سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) در خصوص ارسال اسناد دوران دفاع مقدس قدردانی کرد.

کد مطلب 1673536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها