به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و شصت و ششمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد و طرحهای جدید سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

قادر سلیمانی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی در حاشیه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی گفت: در این جلسه معادل 46 میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی مورد تصویب قرار گرفت.



سلیمانی در ادامه افزود : از جمله طرحهای مصوب در نشست یکصدو شصت و ششم ، سرمایه گذاری خارجی در طرح احداث مجتمع گردشگری سلامت ، طرح احداث برج های مسکونی ، اداری و تجاری ، طرح تولید درب و پنجره UPVC، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل دکل دار و بالا بر های ساختمانی ، طرح پرورش گل و گیاهان زینتی ، طرح تولید سالاد فصل و انواع سبزی آماده و طرح تولید مواد لبنی بوده است.



در این جلسه مصوبات دیگردر خصوص انتقال سود سرمایه گذار خارجی ، تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی و اصلاح مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسید.

