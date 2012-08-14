  1. اقتصاد
۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

تصویب 46 میلیون دلار پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی از تصویب 46 میلیون دلار پروژه جدید سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و شصت و ششمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی  و دارایی و اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد و طرحهای جدید سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

قادر سلیمانی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی در حاشیه  جلسه هیات سرمایه گذاری  خارجی گفت: در این جلسه معادل 46 میلیون دلار پروژه سرمایه گذاری خارجی مورد تصویب قرار گرفت.

سلیمانی در ادامه افزود : از جمله طرحهای مصوب در نشست یکصدو شصت و ششم ، سرمایه گذاری خارجی در طرح احداث  مجتمع گردشگری سلامت ، طرح احداث برج های مسکونی ، اداری  و تجاری ،  طرح تولید درب و پنجره  UPVC، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل دکل دار و بالا بر های ساختمانی ،  طرح پرورش گل و گیاهان زینتی  ،  طرح تولید سالاد فصل و انواع سبزی آماده  و طرح تولید مواد لبنی بوده است.

در این جلسه مصوبات دیگردر خصوص انتقال سود سرمایه گذار خارجی ، تمدید مجوز سرمایه گذاری خارجی و اصلاح مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسید.
 

کد مطلب 1673538

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