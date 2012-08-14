نرم افزار "حق الحقیق"در استان البرز رایگان عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خلیلی با اعلام این خبر افزود: هدف از تولید این نرم افزار فراهم کردن بستری مناسب جهت سهولت دسترسی و بهره مندی عاشقان آن حضرت از سیره و دستورات ایشان بوده که امید است مورد توجه مریدان و محبان کریم اهل بیت (ع) واقع شود.



خلیلی تصریح کرد: تلاش تولید کننده بود تا این گنجینه گرانبها همزمان با ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) که در روز 15 ماه مبارک رمضان می باشد ، عرضه شده و در اختیار عموم قرار گیرد. لذا خرسند خواهیم شد تا با رهنمودهای ارزشمندتان ما را در جهت اصلاح نقاط ضعف احتمالی و بهبود نقاط قوت یاری فرموده تا با ایجاد رابطه ایی صمیمانه و مستحکم همگی نقش کوچکی در ترویج سیره کریم اهل بیت علیه السلام داشته باشید.



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پژوهشگاههای مواد و انرژی و صنعت نفت تفاهمنامه همکاری امضاکردند

معاون پژوهشگاه مواد و انرژی کشور با اشاره تفاهم نامه پژوهشگاه مواد و انرژی و صنعت نفت گفت: این تفاهم نامه با هدف همکاری و استفاده بهینه از امکانات، استعداد ها و توانایی علمی دو پژوهشگاه امضا شد.

محمدرضا زهرایی افزود: مقرر شد که دو پژوهشگاه در انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی مشترک در قالب نظام نامه پژوهشی وزارت نفت زمینه های همکاری را فراهم نمایند.



معاون فناوری پژوهشگاه مواد وانرژی کرج گفت: بهره مند شدن از امکانات طرفین در زمینه های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای و ارتباطات بین المللی از جمله موارد دیگری بودند که در این تفاهم نامه ذکر شده است.

پژوهشگاه مواد و انرژی کشور در کرج مستقر است.

اختلال تلفنی برخی مشترکان مرکز شهید خوش طینت کرج



روابط عمومی اداره کل مخابرات استان البرز اعلام کرد: خطوط تلفنی برخی مشترکان مرکز شهید خوش طینت کرج از فردا چهارشنبه دچار اختلال می شود.



اختلال های مذکور در پیش شماره های 3650الی 3654 بوجود آمده و مدت 24ساعت ادامه خواهد داشت.



علت بروز این اختلالها اجرای عملیات کابل برگردان و توسعه شبکه‌های کابلی این مرکز عنوان شده است.



عملیات اصلاح و توسعه شبکه‌های کابلی مخابرات استان البرز اکنون با بیش از ‎ 95درصد پیشرفت در دست انجام است.



اداره ثبت احوال نظرآباد به عنوان اداره نمونه ثبت احوال البرز معرفی شد



رئیس اداره ثبت احوال نظرآباد- به عنوان رئیس نمونه ادارات ثبت احوال استان البرز انتخاب شد.



در دومین جلسه شورای اداری از اداره ثبت احوال نظرآباد به جهت عملکرد مثبت در پایش سه ماهه اول سال 91 تقدیر به عمل آمد و رئیس اداره ثبت احوال نظرآباد به عنوان رئیس نمونه انتخاب شدند که مدیرکل ثبت احوال استان لوح تقدیر و هدیه ای را وی تقدیم کرد.

مشکلات واحدهای تولیدی البرز هر هفته مورد بازدید و بررسی قرار می گیرد



علی سعادتی مدیر کل استاندارد البرز و هیئت همراه از یکی از واحدهای تولیدی استان بادید کرد.



وی در این بازدید گفت: به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی یک روز در هفته به واحدهای تولیدی سرکشی می شود.



وی تاکید کرد: یکی از برنامه های اصلی اختصاص یک روز در هفته به بازدید از واحدهای تولیدی استان و آشنایی از نزدیک با مشکلات تولید است.