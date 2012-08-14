کیفیت آب شرب شیروان مناسب و قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی عصر سه شنبه در نشست خبری با رد برخی اظهار نظرها مبنی بر ناسالم بودن آب شرب شیروان، اظهار داشت: کیفیت آب تصفیه شده این شهر قابل قبول بوده و سلامت آن نیز تضمین شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 100 درصد آب شرب مورد استفاده در شیروان از سد بارزو تامین می‌شود، تصریح کرد: این آب پس از تصفیه در تصفیه خانه آب شرب شیروان وارد شبکه آب شهری شده و کیفیت آن نیز از لحاظ گوناگون سنجیده می‌شود.

حسینی با انتقاد از برخی اخبار منتشره در رسانه‌های خراسان شمالی در مورد کیفیت پایین آب شیروان، عنوان کرد: در حال حاضر کیفیت آب شیروان مناسب بوده و کسانی که این ادعا را مطرح می‌کنند مستندات قانونی و دلایل خود را ارائه دهند.

وی افزود: در حال حاضر فلوراید آب‌های تصفیه شده داخل شهر شیروان که به صورت خصوصی به فروش می‌رسد حدود صفر ppm است، درصورتی که فلوراید آب استاندارد لازم است حدود 75 صدم تا یک ppm باشد.

این مسئول با بیان اینکه فلوراید آب شرب شیروان هم اکنون نیم ppm است، اظهار داشت: متاسفانه برخی مردم به علت عدم آگاهی از کیفیت مناسب آب شرب شیروان، از آب‌های تصویه شده شهری در مکان‌های تجاری استقبال می‌کنند.

وی گفت: قبل از راه اندازی تصویه خانه شیروان میزان سختی آب این شهر 500 میلی گرم در لیتر بود که در حال حاضر سختی آب آن به حدود 250 میلی گرم در لیتر کاهش یافته است.

حسینی سختی استاندارد آب را بین 150 تا 300 میلی گرم در لیتر عنوان کرد و افزود: بر این اساس در حال حاضر آب شرب شیروان از نظر سختی و میزان فلوراید در شرایط مناسبی قرار دارد.