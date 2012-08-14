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۲۴ مرداد ۱۳۹۱، ۲۲:۲۵

راهپیمایی روز قدس در پنج نقطه علی آباد کتول برگزار می شود

راهپیمایی روز قدس در پنج نقطه علی آباد کتول برگزار می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان علی آباد کتول گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در پنج نقطه شهرستان علی آباد کتول برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسینی گفت: در روز جهانی قدس در 5 نقطه از شهرستان علی آباد کتول راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس با شکوه هرچه بیشتر انجام خواهد شد.

وی بر لزوم مشارکت گسترده مردم در این مراسم تاکید کرد.

رمضان بهار قرآن

حجت الاسلام ایوب ممشلی مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان در خصوص ماه مبارک رمضان گفت: رمضان بهار قرآن ، روزهایش بهترین روزها و ساعاتش بهترین ساعات ، نفس در این ماه تسبیح است و خواب روزه دار عبادت است.

وی افزود : قرآن در این ماه نازل شد و شیطان به غل و زنجیر است ، درهای جهنم بسته و درهای بهشت باز است.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی رامیان در ادامه گفت : ماه رمضان ماه پر برکتی است مردم باید احترام این ماه را نگه دارند،  همانطوری که پیامبر (ص) مردم را به مسجد دعوت کرده است ما متولیان فرهنگی ، نیز مردم را به معنویت ، صداقت و ... دعوت کنیم و برای گسترش مبانی دینی و اسلامی در جامعه تلاش کنیم.

محفل انس با قرآن آزادشهر

محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی از کشور مصر و مشهد مقدس و نیرورهای قرآنی شهرستان در امامزادگان آق امام برگزار شد.

در این محفل ابتدا سید محمد علی راشد از کشور مصر به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید پرداخته و سپس قاری بین المللی قرآن حاج حسنی با قرائت قرآن به محفل معنویت و شکوه خاصی داد.
کد مطلب 1673586

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