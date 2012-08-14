نایب قهرمان وزنه برداری المپیک لندن در اردبیل تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی دبیر تربیت بدنی مدارس اردبیل بوده و این مراسم از سوی آموزش و پرورش استان عصر سه شنبه در سالن ولایت مرکز استان برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل در مراسم تجلیل از این وزنه بردار با اشاره به کسب مدال نقره فوق سنگین وزنه برداری توسط سجاد انوشیروانی گفت: تجلیل از سجاد انوشیروانی وزنه بردار قهرمان اردبیلی برای تشویق و ترغیب فرهنگیان استان برای ورود به عرصه قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی است.

احمد محمودزاده با بیان اینکه اهتزاز پرچم سه رنگ ایران در لندن توسط ورزشکار اردبیلی افتخاری برای استان است، تصریح کرد: تقدیر از ورزشکاران افتخار آفرین باید در رشته های مختلف انجام شود تا اهمیت قهرمانی به دانش آموزان و فرهنگیان القا شده و به سمت ورزش قهرمانی گام بردارند.

وی با اشاره به تلاش وزارت آموزش و پرورش برای موفقیت دانش آموزان و فرهنگیان افزود: آموزش و پرورش علاوه بر تربیت دانش آموزان و تدریس علوم به این قشر از جامعه، حضور موفق آمیز در عرصه های علمی و ورزشی و تشویق ورزشکاران را وظیفه خود می داند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به افتتاح اولین سالن وزنه برداری دانش آموزی در اردبیل اضافه کرد: رشته وزنه برداری در کشور به نام اردبیل شناخته می شود به همین جهت سالن وزنه برداری دانش آموزان در استان احداث شد تا رضازاده ها و انوشیروانیهای استان شناسایی و به جامعه ورزش کشور معرفی شوند.

محمودزاده با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش با صدور و ابلاغ بیانیه ای از مدال آوری انوشیروانی تجلیل کرد، ادامه داد: تجلیل وزیر از معلم و قهرمان وزنه برداری کشور نشان از اهمیت ویژه وزارتخانه به معلمان و فرهنگیان است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.