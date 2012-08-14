کندوهای زنبور عسل در چهار محال و بختیاری سر شماری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، برزو هیبتیان با اشاره به اینکه این طرح ازتاریخ اول مهرماه لغایت ششم مهرماه برگزار می شود، افزود: هدف از سرشماری کندوهای زنبور عسل آمار گیری از تعداد کندوهای مدرن و بومی موجود در استان و همچنین آمار گیری از کندوهای زنبورداران مهاجر که به استان چهار محال و بختیاری مهاجرت می کنند است.

هیبتیان گفت: در این طرح ضمن آمار گیری از تعداد کندوها وضعیت سلامت کندوها ، بیماری های احتمالی و خسارت های وارده بر اثر حمله آفات مشخص می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در این آمار گیری کندوها و میزان برداشت عسل سالانه اسم و مشخصات تولید کننده و آدرس و مشخصات شناسنامه ای آنها به دست می آید که همین مشخصات میتواند مبنای برنامه ریزی در جهت امور مربوط به زنبور داری استان و کشور قرار گیرد.

هیبتیان با بیان اینکه تمدید دفترچه های زنبور داری و صدور دفترچه های جدید برای زنبور دارانی که عضو شرکتهای تعاونی نبوده اند، گفت: آمار گیری مبنای مشخص نمودن کندو های آنها بوده و زمینه ی عضویت آنها در شرکت تعاونی زنبورداران را فراهم می کند که این خود باعث می شود زنبور دارانی که عضو اتحادیه که بیمه نمی باشند به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه شدن معرفی شوند.

وی گفت: پراکنش زنبور داری در استان ما به تفکیک شهرستان و منطقه توسعه ی ایجاد شده نتیجه ی سرشماری زنبور عسل است و امسال سرشماری از زنبور عسل به اتحادیه ی زنبورداران واگذار و توسط آنها انجام می گیرد.

پرداخت تسهیلات بانکی به اراضی واگذار شده حاشیه زاینده رود

معاونت برنامه ریزی استانداری به همراه مسئولین سازمان جهادکشاورزی از12 هزارهکتار از اراضی حاشیه زاینده رود در غالب 22طرح شامل تامین آب، اجرای شبکه واحداث باغ بازدید کردند.

فروزنده از نزدیک با مسائل ومشکلات مردم آشنا شد وبه اجرای هر چه سریعتر پروژه های تامین آب بویژه تخصیص آب 50مییلیون متر مکعب تاکید جدی کرد.

وی بیان کرد: برای رسیدن به اهداف توسعه، تولید واشتغال تسهیلات بانکی با نرخ هفت درصد به حدود12 هزارهکتارازاراضی موجود واگذاری حاشیه زاینده رود که قبلا تخصیص آب شده اند پرداخت می شود.

وی اعتبار مورد نیاز این 22طرح را 204میلیارد تومان اعلام کردند و بیان کرد: این طرح ها شامل تامین آب، اجرای شبکه واحداث باغ است.

کشت یکپارچه 1900هکتارسیب زمینی در شهرستان شهرکرد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد از کشت یکپارچه یک هزار و 900 هکتار سیب زمینی در شهرستان شهرکرد خبر داد.

واحد بیان کرد: در سطح یک هزار و 900 هکتارکشت یکپارچه سیب زمینی در این شهرستان انجام شده که پیش بینی می شود از هر هکتار35الی40 تن سیب زمینی برداشت شود.

وی بیان کرد: همچنین در سطح دو هزار و 600 هکتار کشت یکپارچه ذرت انجام شده که پیش بینی می شوداز هرهکتار50 الی60 تن ذرت برداشت شود.

واحد اظهارکرد: برای مقابله با خشکسالی ضمن اجرای شش هزارهکتار آبیاری تحت فشاردر 16ماه گذشته به کشت یکپارچه سیب زمینی وذرت اقدام کردیم.

وی افزود: با اجرای سیستم آبیاری بارانی اجرای کشت یکپارچه این محصولات فراهم شده است که پیش بینی می شود نسبت به سالهای گذشته علی رغم کمبود آب حدود30درصدعملکرد بیشتری درواحد سطح داشته باشیم.

استفاده از سموم بی خطر واختصاصی برای نخستین بار درچهارمحال و بختیاری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از سم پاشی 170 هکتار از باغ های انگور شهر گهرو از توابع این شهرستان با استفاده از سم BT برای نخستین بار در استان خبر داد.

رستم ولی پور با اشاره به اینکه این کار با همکاری مدیریت حفظ نباتات انجام شد، گفت: این سم طی دو نوبت به منظور مبارزه با کرم خوشه خوار انگور استفاده شد.

وی همچنین افزود: امید است استفاده از این سم بی خطر و اختصاصی در سالهای آینده در بین باغداران منطقه رواج بیشتری پیدا کند.

برگزاری دوره های آموزشی آبیاری تحت فشار در شهرستان فارسان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان از برگزاری دوره های آموزشی آبیاری تحت فشار به صورت روز مزرعه در سطح شهرستان خبر داد.

ابراهیم شیرانی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را آموزش بهره برداری بهینه و نحوه مرمت و بازسازی نواقص از سیستم های آبیاری تحت فشار بیان کرد و گفت: این دوره های آموزشی به صورت روز مزرعه، یکشنبه هر هفته برگزار می شود.

وی افزود: تاکنون بیش از 200نفر از بهره برداران، آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفته اند.

شیرانی در ادامه تصریح کرد : تا به حال بیش از هزار و 750هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان مجهز به سیستم آبیاری شده اند و دو هزار هکتار از اراضی نیز آماده اجرای سیستم است.