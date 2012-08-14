به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها چهار هفته از رقابت‌های لیگ دوازدهم سپری شده است، یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال صبای قم در پایان تمرین امروز سه شنبه این تیم با بازیکنانش خداحافظی و اعلام کرد شاید دیگر آنها را نبیند.

در این مورد گفته می‌شود او به خاطر برخی اتفاقات از ماندن در قم و هدایت تیم فوتبال صبا راضی نیست و تصمیم گرفته استعفای کتبی‌اش را به مسئولان این باشگاه ارائه کند. گل محمدی با چند بازیکن صبا بر سر نیمکت نشینی اختلاف پیدا کرده و به دنبال جدال لفظی که با آنها داشته تصمیم به خداحافظی گرفته اما رمضان‌بیگی با این استعفای او مخالفت کرده است.

ملکی، مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال صبای قم در این مورد به خبرنگار مهر گفت: شاید این یک شوک روانشناسی باشد که برخی مربیان به بازیکنان‎شان وارد می‌کنند تا بتوانند با انگیزه بیشتری در ادامه رقابت‌های لیگ برتر حضور پیدا کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که مگر صبا نتایج بدی گرفته که نیاز به شوک داشته باشد گفت: به هر حال ممکن است آقای گل محمدی از برخی اتفاقات ناراحت باشند اما قرار است فردا در تمرینات شرکت کنند و بعید می‌دانم مشکلی برای ادامه همکاری با صبای قم وجود داشته باشد.