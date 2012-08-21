  1. دانشگاه و فناوری
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۲۹

وزیر بهداشت به مهر خبرداد:

اعلام جزئیات 8 داروی با فناوری بالا/ ساخت کیت تشخیصی ایدز و ناباروری

اعلام جزئیات 8 داروی با فناوری بالا/ ساخت کیت تشخیصی ایدز و ناباروری

وزیر بهداشت با اشاره به جزئیات 8 دارو و چند کیت آزمایشگاهی برای رونمایی در سال جاری گفت: این داروها در 8 نوع بیماری و کیت های آزمایشگاهی نیز برای بارداری، باروری و ناباروری و ایدز کاربرد دارند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این داروها برای بیماریهای خونی، برای سرطان پروستات، سرطان ریه، آرتیدترومائید، درمان نازایی، درمان بیماریهای پاراتیروئید و درمان سرطان سینه کاربرد دارند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 7 کیت تشخیصی نیز در این حوزه آماده رونمایی هستند که از این تعداد می توان به کیت تشخیصی برای بارداری، برای هورمون های باروری و ناباروری، برای هورمون ترشح شیر، برای HTLV1 که از جمله فاکتورهای خونی است، برای سل و برای ایدز اشاره کرد.

به گزارش مهر، داروهای با فناوری بالا در طرح فراخوان وزارت بهداشت برای تامین داروهای مورد نیاز از سوی ستاد طرح های کلان ملی به تصویب می رسد و پس از گذراندن دوره های مختلف کارآزمایی آماده معرفی به بازار دارویی کشور می شود.

کد مطلب 1673659

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها