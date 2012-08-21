اعلام جزئیات 8 داروی با فناوری بالا/ ساخت کیت تشخیصی ایدز و ناباروری

دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این داروها برای بیماریهای خونی، برای سرطان پروستات، سرطان ریه، آرتیدترومائید، درمان نازایی، درمان بیماریهای پاراتیروئید و درمان سرطان سینه کاربرد دارند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 7 کیت تشخیصی نیز در این حوزه آماده رونمایی هستند که از این تعداد می توان به کیت تشخیصی برای بارداری، برای هورمون های باروری و ناباروری، برای هورمون ترشح شیر، برای HTLV1 که از جمله فاکتورهای خونی است، برای سل و برای ایدز اشاره کرد.

به گزارش مهر، داروهای با فناوری بالا در طرح فراخوان وزارت بهداشت برای تامین داروهای مورد نیاز از سوی ستاد طرح های کلان ملی به تصویب می رسد و پس از گذراندن دوره های مختلف کارآزمایی آماده معرفی به بازار دارویی کشور می شود.