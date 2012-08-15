برنامه اعراب برای کاهش درآمد نفتی ایران/ حراج نفت با تخفیف ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه سیر صعودی بهای نفت خام در بازارهای جهانی، طرح 4 کشور عربی لیبی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت برای افزایش ضربتی تولید نفت به منظور جایگزین کردن نفت ایران با شکست همراه شده است.

برای نخستین بار در تابستان سالجاری میلادی قیمت طلای سیاه با ثبت یک رکورد جدید قیمتی به مرز 114 دلار در هر بشکه رسیده است و پیش بینی می‌شود با ادامه کاهش تولید نفت برخی از کشورهای عضو اوپک همچون عربستان، ادامه تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و بحران نفت در منطقه دریای شمال، نفت خام در روزهای آینده قیمت‌های بالاتری را به خود ببیند.

با این وجود در هفته‌های اخیر برخی از کشورهای عربی عضو اوپک همچون کویت، امارات و عربستان، برنامه جدیدی را برای همراهی با غرب و کاهش درآمدهای نفتی ایران هدف گذاری کرده اند.

با افزایش شدت تحریم‌های نفتی علیه ایران به ویژه در اتحادیه اروپا، بازارهای نفتی ایران به سمت کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا همچون هند، چین، سریلانکا، ژاپن، سنگاپور و مالزی تغییر یافته است و هم اکنون بخش عمده صادرات طلای سیاه ایرانی به این کشورها در حال انجام است.

کشورهای عربی هم به منظور کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی ایران در بازارهای آسیایی، قصد دارند با ارائه تخفیف‌هایی در قیمت فروش نفت، زمینه کاهش بهای طلای سیاه در شرق آسیا را فراهم کنند.

به‌عبارت دیگر با اوج گیری قیمت نفت خام در 3 بازار مدیترانه، سنگاپور و شمالغرب اروپا، اعراب برای کاهش قیمت طلای سیاه در شرق آسیا به عنوان بزرگترین بازار فعلی نفت ایران، نفت خود را برای عرضه در ماه سپتامبر 2012 میلادی با تخفیف‌های ویژه‌ای به خریداران بین المللی می‌فروشند.

شرکت آرامکوی سعودی اخیرا در اقدامی قیمت هر بشکه نفت سبک خود در بازار آسیا 80 سنت و قیمت نفت سنگین خود را 39 سنت کاهش داده است و با تخفیف ویژه در اختیار مشتریان قرار می دهد.

از سوی دیگر منابع کویتی اعلام کردند: این کشور عربی هم پس از آرامکوی عربستان سعودی، قیمت نفت خام صادراتی خود در بازار آسیا را 50 سنت در هر بشکه کاهش داده است.

پس از شکست طرح اعراب برای افزایش تولید نفت و کاهش بهای جهانی طلای سیاه، باید دید شرکت ملی نفت ایران چه استراتژی جدیدی به‌منظور مقابله با این برنامه جدید نفتی اعراب به ویژه در بازارهای آسیایی را در دستور کار قرار می‌دهد.