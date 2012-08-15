نمایش مستند تلویزیونی جانباز ورامینی در هفته دفاع مقدس

امیر بیلچی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از ساخت مستند زندگی این جانباز سرفراز را زنده نگاه داشتن ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان، ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و ترویج این فرهنگ برای جامعه به ویژه نسل جوان مملکت بیان داشت.

وی ادامه داد: جانباز جعفری منش، رزمنده ای صبور و گمنام است که در دوران دفاع مقدس نقش بارزی در اعزام رزمندگان شهرستان به مناطق عملیاتی داشته و سراسر زندگی ایشان همراه با سختی ها و مشکلات فراوان از ابتدای کودکی به عنوان سرپرست خانواده تا دوران جانبازی و بیماری بوده است.

"جعفری منش" الگوی خوبی برای عموم افراد جامعه خواهد بود

بیلچی تصریح کرد: جعفری منش الگوی خوبی برای عموم افراد جامعه خواهد بود، لذا پروژه ساخت مستند زندگی نامه وی از اردیبهشت 90 پیگیری شد و در اواخر سال 90 تدوین شد که در هفته دفاع مقدس امسال از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

وی همچنین از سپاه پاسداران ناحیه ورامین، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره هلال احمر شهرستان ورامین که در انجام این پروژه مستند، اداره حفظ آثار و نشر ارشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران را همراهی کردند، تقدیر و تشکر کرد.

جانباز "محمد جعفری منش" یکی از رزمندگان و دلیرمردان بی نام و نشان شهرستان ورامین است که امروز علیرغم به همراه داشتن زخمهای ناشی از دوران هشت سال دفاع مقدس و دست و پنجه نرم کردن با امراض و بیماریهای گوناگونی که منجر به از دست دادن بینایی یک چشم و قطع یک پایش شده،همچون گذشته با صلابت و امیدوار، به زندگی خود ادامه داده تا نمونه یک انسان صبور، مؤمن، وارسته، انقلابی و ولائی باشد.

کتاب "مردی که در ارتفاع ماند" خاطرات شگفت شهید زنده "محمد جعفری منش" است که توسط محمدرضا شرفی تدوین شده و در بخشی از آن می خوانیم: "تابـوت من را هم می آورند پاییـن و درش را باز می کنند و شهیـد باریـکانی در حال فاتحه خواندن بوده که نمی دانم، دم و بازدم دهـانم بـوده، پـلک چـشمم بوده یا حرکـت دستم، که ایشان متوجه می شود و..."