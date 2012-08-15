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۲۵ مرداد ۱۳۹۱، ۷:۵۷

بیلچی به مهر خبر داد:

نمایش مستند تلویزیونی جانباز ورامینی در هفته دفاع مقدس

نمایش مستند تلویزیونی جانباز ورامینی در هفته دفاع مقدس

ورامین – خبرگزاری مهر: مدیر امور هنری اداره حفظ آثار و نشر ارشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران از نمایش مستند تلویزیونی جانباز ورامینی "محمد جعفری منش" در هفته دفاع مقدس خبر داد.

امیر بیلچی در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از ساخت مستند زندگی این جانباز سرفراز را زنده نگاه داشتن ایثارگریها و رشادتهای رزمندگان، ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و ترویج این  فرهنگ برای جامعه به ویژه نسل جوان مملکت بیان داشت.

وی ادامه داد: جانباز جعفری منش، رزمنده ای صبور و گمنام است که در دوران دفاع مقدس نقش بارزی در اعزام رزمندگان شهرستان به مناطق عملیاتی داشته  و سراسر زندگی ایشان همراه با سختی ها  و مشکلات فراوان از ابتدای کودکی به عنوان سرپرست خانواده تا دوران جانبازی  و بیماری بوده است.

"جعفری منش" الگوی خوبی برای عموم افراد جامعه خواهد بود

بیلچی تصریح کرد: جعفری منش الگوی خوبی برای عموم افراد جامعه خواهد بود، لذا پروژه  ساخت مستند زندگی نامه وی از اردیبهشت 90 پیگیری شد و در اواخر سال 90 تدوین شد که در هفته دفاع مقدس امسال از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

وی همچنین از سپاه پاسداران ناحیه ورامین، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره هلال احمر شهرستان ورامین که در انجام این پروژه مستند، اداره حفظ آثار و نشر ارشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران را همراهی کردند، تقدیر و تشکر کرد.

جانباز "محمد جعفری منش" یکی از رزمندگان  و دلیرمردان بی نام و نشان شهرستان ورامین است که امروز علیرغم به همراه داشتن زخمهای ناشی از دوران هشت سال دفاع مقدس  و دست و پنجه نرم کردن با امراض  و بیماریهای گوناگونی که منجر به از دست دادن بینایی یک چشم و قطع یک پایش شده،همچون گذشته با صلابت  و امیدوار، به زندگی خود ادامه داده تا نمونه یک انسان صبور، مؤمن، وارسته، انقلابی و ولائی باشد.

کتاب "مردی که در ارتفاع ماند" خاطرات شگفت شهید زنده "محمد جعفری منش" است که توسط محمدرضا شرفی تدوین شده و در بخشی از آن می خوانیم: "تابـوت من را هم می آورند پاییـن و درش را باز می کنند و شهیـد باریـکانی در حال فاتحه خواندن بوده که نمی دانم، دم و بازدم دهـانم بـوده، پـلک چـشمم بوده یا حرکـت دستم، که ایشان متوجه می شود و..."

کد مطلب 1673677

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