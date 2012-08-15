به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی اولین بازارشهر قم اظهار داشت: خوشبختانه انبوه سازان در کارهای ساخت و ساز در قم، کشور و حتی خارج از کشور مشارکت خوب دارند و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.



وی در مورد توسعه شهر قم گفت: وقتی وضعیت کنونی قم را با سه سال پیش مقایسه کنیم می‌فهمیم که تحولات بزرگی در این شهر ایجاد شده است اما باز هم باید بگوئیم که قم با جایگاه و نقش مهمی که دارد، وضعیت کنونی آن حیف است و باید توسعه بیشتری پیدا کند.



وی لازمه توسعه و عمران شهری را جذب سرمایه گذار دانست و افزود: ریسک پذیری مدیران در بخش شهری باعث می‌شود که وضعیت شهر مخصوصا در بخش بافت فرسوده دچار تحول شود.



به گفته قلندر، شهر قم جایگاه ویژه‌ای در جذب سرمایه گذار دارد و حضور شهردار جدید و اعضای شورای اسلامی شهر این نوید را داده که وضعیت جذب سرمایه گذاران بهتر از این شود.



وی با اشاره به کمبود مراکز تفریحی و رفاهی در قم اظهار داشت: پردیسان قم در دو سه سال آینده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مناطق شهری محسوب می‌شود و این منطقه جمعیت 300 هزار نفری را در خود جای خواهد داد، بنابراین ایجاد مراکز رفاهی و تفریحی همچون بازارشهر در این منطقه ضروری است.



مدیرکل راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد که با تلاش انبوه‌سازان و سرمایه گذاران و مدیران روند جذب سرمایه‌گذاران بهبود یابد.