محفل انس با قرآن و عترت با محوریت جوانان ورزشکار در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان شامگاه سه شنبه در مراسم محفل انس با قرآن کریم در سنندج اظهار داشت: این مراسم به مناسبت ماه مبارک رمضان و با حضور جوانان ورزشکار برگزار شد.

فرهاد عبالهی افزود: مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم با هدف بهره گیری از ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا و احیای فرهنگ قرآنی در بین جوانان و ورزشکاران برگزار شد.

وی بیان کرد: وزارت ورزش و جوانان در نظر دارد با بهره گیری از ظرفیت های کشوری و استانی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج فرهنگ و معارف قرآنی گام بردارد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان ایجاد همکاری و هماهنگی در بین نهادهای فرهنگی و آموزشی به عنوان زمینه سازان آشنایی نسل جوان با علوم و معارف قرآنی را از اهداف اصلی برگزاری این مراسم بیان کرد.

عبالهی یادآور شد: انتظار می رود با برگزاری چنین مراسم هایی شاهد ترویج محافل قرآنی در بین جوانان استان به ویژه ورزشکاران باشیم.

این مراسم با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در سنندج برگزار شد.