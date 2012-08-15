  1. بین الملل
۲۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

عصر دیروز صورت گرفت؛

نقض حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ هواپیمای شناسایی بر فراز جنوب

نقض حریم هوایی لبنان از سوی صهیونیستها/ هواپیمای شناسایی بر فراز جنوب

هواپیماهای رژیم صهیونیستی بدون توجه به قطعنامه های بین المللی تقریبا به طور روزانه حریم هوایی لبنان را نقض می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع گزارش داد: هواپیماهای جنگی اسرائیل همچنان به نقض حریم هوایی لبنان به طور روزانه ادامه می دهند.

این پایگاه بیان کرد: هواپیماهای اسرائیلی عصر دیروز حریم هوایی لبنان را در مناطق النبطیه، اقلیم التفاح، مرجعیون، تبنین و بنت جبیل نقض کردند.

پایگاه الیوم السابع افزود: هواپیماهای اسرائیل در ارتفاع پایین پرواز می کنند. ارتش لبنان از نقض حریم هوایی لبنان از سوی چهار جنگنده وابسته به ارتش اسرائیل در مناطق جنوبی خبر داد.

از سوی دیگر پایگاه الانتقاد بیان کرد: ساعت 6 صبح دیروز یک هواپیمای شناسایی وابسته به رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در الناقوره، بقاع و دیگر مناطق جنوبی نقض کرد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی با وجود شکایتهای پیاپی لبنان به شورای امنیت و مجامع بین المللی از نقض قطعنامه 1701، همچنان به نقض حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان ادامه می دهد.

کد مطلب 1673806

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