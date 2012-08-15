روز قدس محور هویت و اتحاد وارثان واقعی زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ماه مبارک رمضان، عرصه هنرنمایی عبودیت وبندگی خداست که دستاورد آن آزادی از غیر خدا و رهایی از بردگی شیاطین جن و انس است وخوشا آنان که در این عهد و عرصه دل از غیر خدا بریدند و از طاغوت‌های برون و درون برائت جستند و در ساحت تسلیم بر استان جانان، رمز پایداری و مقاومت را دریافتند.

این بیانیه می‌افزاید: بی شک سخن انسان آزاده از دست رسانه‌های دروغ پرداز و بیدادگر صهیونیسم جهانی این است که پایه اصلی بیداری اسلامی کشورهای خاورمیانه و جنبش‌های ضد استکباری در اقصی نقاط اروپا و آمریکا، توجه ملت‌ها به مصیبت‌هایی است که از جانب اسرائیل غاصب و صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی بر ملت‌های جهان تحمیل شده است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه حماسه روز قدس، یاد آور فریاد رعد آسای امام راحل (ره) است آمده است: این فریاد همچون صاعقه بر سر سفاکان صهیونیست فرود آمد و پژواک آن در جهان به ویژه در کشورهای اسلامی طنین افکن شد و مسیر مبارزه بی امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخت.

حوزه هنری خراسان شمالی در ادامه این بیانیه تاکید کرده است: روز قدس، محور هویت و اتحاد همان امتی است که مستضعفان زمین را وارثان واقعی می‌داند و برای زورمداری و بی عدالتی، عمری کوتاه قائل است و ایمان دارد که نصرت و پیروزی از آن صالحان و هدایت یافت‌گان خواهد بود.

این بیانیه در ادامه افزوده است: امروز فلسطین خط مقدم نبرد اسلام و کفر است و اگرچه سکوت ذلت بار دولت‌های دست نشانده و حقیر برخی کشورهای اسلامی همچنان مایه ننگ است، اما چه باک از اینکه توپ‌های اسرائیل در برابر سنگ ریزه‌های کودکان فلسطین شلیک کنند و امروز و هرروز پرچم‌های خونین مقاومت پیکرهای پاک شهیدان بر شانه‌های مردان مرد به اهتزاز در آید، در حالیکه پایه‌های رژیم صهیونیستی به لرزه در آمده و سستی تاروپود خانه عنکبوتی‌اش هویدا شده و وعده نصرت الهی نزدیک است.

حوزه هنری با تاکید بر حضور گسترده هنرمندان در راهپیمایی روز جهانی قدس اعلام کرده است: هنرمندان ارزش گرای خراسان شمالی در لبیک به ندای حقیقت مدارانه امام راحل ورهبر فرزانه انقلاب اسلامی افتخار می‌کنند که در قالب رزمندگان نبرد نرم در حوزه هنری خراسان شمالی دوشادوش همه آزادگان جهان یک بار دیگر صلابت بیداری را به رخ جهانیان کشیده و با شرکت در مراسم روز قدس، این بیداری را به شادباش بنشینند و ان شاءالله که این شادباش به زودی با رهایی قدس عزیز عجین گردد.