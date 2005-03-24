ايراني ها از برانكو و تيم ملي فوتبال خود فقط پيروزي مي خواهند

به گزارش خبرنگار" مهر" درآستانه آغاز اين ديدارها ديدار تيمهاي ايران وژاپن در صدر توجهات رسانه هاي خبري قرار گرفته است.

بخش ورزشي تلويزيون عربستان درتفاسيري جداگانه با حضوركارشناسان خود با اشاره به اهميت اين ديدارگفت: مجموعه اي از ستارگان آسيا درمقابل هم صف آرايي خواهند كرد. هردوتيم با ترس ازيكديگربه مقابله هم مي روند وپيش بيني نتيجه اين ديدار بسيار مشكل خواهد بود.

وي افزود: هردو تيم به بازيكنان لژيونرخود بيش از پيش وابسته هستند، بطوريكه استخوان بندي تيم ملي ايران متشكل ازهمين بازيكنان است ودرژاپن هم زيكوعاقبت نتوانست از آنها چشم بپوشد. حركت تيمي وتاكتيكي تيم ملي فوتبال ژاپن منظم تر از ايرانيها است، اما هم زيكو وهم تيم ملي اين كشورازديداربا ايران ودرمقابل انبوه تماشاگران ايراني وحشت دارند.

مفسراين تلويزيون با اشاره به انتقادات رسانه ها ازعلي دايي، يادآورشد: دايي بايد دراين ديدارپاسخ منتقدين خود را بدهد. آقاي گل فوتبال جهان اميدواراست كه با استفاده ازتوپهاي بلند وبا ضربات سر دروازه تيم ملي ژاپن را فروبريزد.

وي اشاره كرد: زيكودرآغاز بازي مسلما با كند كردن حركت تيم ملي ايران ازموج حمله اين تيم كه با پشتيباني سنگين تماشاگران همراه است، خواهد كاست.

گوينده تلويزيون ورزشي عربستان سعودي خاطرنشان كرد: تماشاگران ايراني بعد ازنمايش نه چندان دلچسب تيم خود در بحرين انتظاردارند، تيم ملي ژاپن با شكست درمقابل ايران متوقف شود. وي تاكيد كرد برانكودراين ديدارنمي تواند به يك امتياز بسنده كند وشكست براي او فاجعه اي عميق خواهد بود.

وي تقابل اين دوتيم راتقابل دوتيم قدرتمند شرق وغرب آسيا خواند وگفت: دراين ديدار برانكو ازقدرت دريبل زني كريمي وخداداد عزيزي براي به هم زدن دفاع ژاپن مي تواند استفاده كند، اما اومي داند كه بايد اول جنگ خط مياني را با قدرت بدني وتكنيك بازيكنان خود وفشار تماشاگران ازحريف زرد خود بگيرد. وي ضد حملات سريع ژاپني ها و ارسال توپهاي بلند آنها واستفاده صحيح ازضربات ايستگاهي را ازنقاط قوت ژاپن نام برد وايران را غيرقابل پيش بيني دانست وگفت ايراني ها بشدت اين سه امتياز را مي خواهند.