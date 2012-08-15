تقویت فرهنگ ایمنی از بلایای طبیعی؛ راهکار کاهش آسیب شهروندان از زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ و نقش آن در توسعه امور و پدیده‌‌‌ها، در تمامی سطوح جامعه اعم از سازمانها، تشکلها، گروهها و افراد و نیز حوزه‌های مختلف آموزش، بهداشت، کار، ایمنی و جز اینها رسوخ کرده و روز به روز بر اهمیت آن در این حوزه‌ها افزوده گشته و حوزه‌های جدیدی را نیز تحت شمول خود قرار می‌دهد. از زمره این مولفه‌ها و حوزه‌ها، موضوع ایمنی و فرهنگ آن در بین عامه مردم است. جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی بر این باورند که بلایای طبیعی که در اثر بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های جوی و زمین‌شناختی رخ می‌دهند، به سه نحو بر جامعه اثر می‌گذارند: 1) تأثیر بر ساختار اجتماعی جامعه، 2) تأثیر بر نهادهای اجتماعی همچون خانواده، سازمانهای اجتماعی و روابط اجتماعی مربوط، و 3) تأثیر بر فرد. عدم‌آمادگی ایمنی مردم در برخورد با این بلایا، همواره تبعان منفی بی‌شماری را بر جامعه، سازمانها و نهادها، و فرد برجای می‌گذارد. دانش و شناخت مردم نسبت به ماهیت ایمنی و نحوه برخورد با آن، از مؤلفه‌های مهم آمادگی ایمنی می‌باشد که دیر زمانی است که کشورهای توسعه‌یافته، تلاشهای وافری را در راستای ایجاد و نشر این فرهنگ و نیز زمینه‌سازی آن در بین مردم و شهروندان بعنوان یک نیاز مسلم و محقق اعمال داشته‌اند. لیکن در کشورهای در حال توسعه که کشور ما نیز از جمله آنهاست، فرهنگ ایمنی هنوز هم برغم اهمیت و ضرورت و نیز وجود زمینه‌ها و بسترهای توجه به آن، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در بین عامه مردم پیدا کند.

اندیشمندان نیز در مباحث تئوریک خود جایگاه ویژه‌ای را برای آمادگی و فرهنگ ایمنی قائل شده‌اند. به گونه‌ای که آبراهام مازلو (Abraham Maslow) در طبقه‌بندی سلسله مراتبی پنجگانه خود از گونه‌های نیازهای انسانی، نیازهای ایمنی را در مرتبه دوم و بعد از نیازهای فیزیولوژیک و یا نیازهای بقا قرار داده است. به‌زعم مازلو، فرد هیچگاه نمی‌تواند نیازهای هر سطح را برآورده کند، مگر آنکه در وهله نخست موفق شود که نیازهای سطوح پایین‌تر را ارضا نماید.

گاردنر مورفی (Garden Murphy) نیز بر این باور است که نیازهای انسان ماهیت غریزی و فطری دارند. وی این نیازها را به چهار گروه: 1) نیازهای فطری 2) نیازهای فعالیت 3) نیازهای حسی 4) نیاز به اجتناب و یا گریز از جمله، جراحت، تهدید مشکوک و یا ناآرامیها و آشفتگی‌های غیرقابل‌تحمل دسته‌بندی می‌کند.

در مورد فرهنگ ایمنی از بلایای طبیعی درایران تحقق چندانی صورت نگرفته است بدین جهت لازم است تا برای یافتن پاسخ به سوالهای چون :

1) وضعیت شناخت و آگاهی شهروندان از بلایای طبیعی و انواع آن چگونه است؟

2) منابع اطلاعاتی شهروندان در کسب اطلاعات مربوط به بلایای طبیعی کدامند؟

3) شناخت شهروندان از سازمانهای متولی امر بلایای طبیعی و کارکردها و عملکردهای هر یک به چه میزان است؟

4) تا چه اندازه شهروندان احساس می‌کنند که لازم است فعالیتهای امداد و نجات را یاد بگیرند؟

5) وضعیت شناخت شهروندان از فعالیتهای امداد و نجات چگونه است؟

6) وضعیت گرایش و یا عدم گرایش شهروندان به فراگیری فعالیتهای امداد و نجات در مورد بلایای طبیعی چگونه است؟

7) مهمترین عوامل موثر بر گرایش و یا عدم گرایش شهروندان به فراگیری فعالیتهای امداد و نجات مربوط به بلایای طبیعی کدامند؟

8) دولت و سازمانهای وابسته چه نقشی در فرهنگ‌سازی ایمنی از بلایای طبیعی در بین مردم می‌توانند ایفا کنند؟

تحقیقات بنیادی متعددی صورت گیرد تا بتوان بدین وسیله داده های جهت ایجاد و تقویت فرهنگ ایمنی از بلایای طبیعی مبادرت ورزید ،همچنان بر کسی پوشیده نیست که با تقویت این مهم می توان باعث کاهش صدمات ناشی از بلایای طبیعی شد.

بنابراین، با توجه به اهمیت «آمادگی ایمنی» به لحاظ نظری و عملی، می‌طلبد که نهادها و مصادر امر توجه لازم را به این مهم بعنوان یک نیاز فوری و فوتی مبذول دارند و تلاش‌های مصممی را در راستای تحقق آن در بین عامه مردم به مورد اجرا بگذارند.

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مصطفی قاسمی پاکرو کارشناس ارشد پژوهش‬