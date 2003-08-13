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۲۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۰۰

گام به گام تا جشن سينما (8):

نامزدهاي جشن سينماي ايران اعلام شد

نامزدهاي جشن سينماي ايران اعلام شد

باپايان نمايش فيلم هاي حاضر در بخش هاي مختلف ، نامزدهاي دريافت تنديس هفتمين جشن سينماي ايران در بخش هاي انيميشن ، كوتاه ، داستاني و مستند ازسوي داوران اين بخش ها اعلام شد .

به گزارش خبرنگار هنري " مهر "26 فيلم انيميشن ، 127 فيلم كوتاه داستاني و 129 فيلم مستند مورد داوري قرار گرفتند كه براساس اعلام روابط عمومي خانه سينما  از ميان آن ها در هر رشته 5 نامزد براي دريافت تنديس جشن سينماي ايران به اين شرح معرفي شدند :

  "كشاوز و گاو" به كارگرداني فاطمه گودرزي

نامزد هاي بهترين فيلم انيميشن :" پياده رو " ساخته فرشيد شفيعي ، " جايي ديگر " ساخته وحيد نصيريان ، " سپيد بالان " عبدالله عليمراد ، " قطار " ساخته بابك نظري ، " كشاورز و گاو " ساخته فاطمه گودرزي .
نامزد هاي بهترين فيلم كوتاه داستاني : " انتظار تلخ " به كارگرداني روح الله مولوي ، " به طعم خاك " به كارگرداني شهرام شاه حسيني ، " طوفان سنجاقك " به كارگرداني شهرام مكري ، " مارس " به كارگرداني حامد فراهاني ، " يك روز برفي " به كارگرداني محمد جعفر باقر نيا .

نامزدهاي بهترين فيلم مستند : " آخرين تير آرش " به تهيه كنندگي نوشين خدامي ، " زنان بدون سايه "به تهيه كنندگي امير سماواتي و مهناز محمدي ، ": فغانستان  "به تهيه كنندگي امين قدمي ، " گزارش زير خاكي " به تهيه كنندگي مركز گسترش سينماي مستند و تجربي ، " وارثان كيومرث " به تهيه كنندگي شبكه 4 سيما .
نامزد هاي بهترين كارگرداني فيلم مستند : سيد ابراهيم اضغر زاده براي فيلم "كاغذ هاي بي جواب" ، سودابه بابا گپ براي فيلم " كشتي نوح " ، مينو كياني براي فيلم " ميلكان " ، مهناز محمدي براي فيلم " زنان بدون سايه " و مهدي نادري براي فيلم " گزارش زير خاكي ".

امسال براي نخستين بار علاوه برتنديس بهترين كارگردان تنديس ديگري به بهترين فيلم مستند و بهترين تهيه كننده فيلم مستند اختصاص يافته است . 
 برگزيدگان داوري طي مراسم اختتاميه هفتمين جشن سينماي ايران در روز 22 شهريور معرفي خواهند شد .

کد مطلب 16739

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