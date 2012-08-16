مرتضی حیدری آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه شعر «دموع و دماء» یا همان «اشک‌ها و خون‌ها»، شامل مرثیه‌های مربوط به ائمه اطهار (س) و به ویژه امام حسین (ع) است که به همراه لوح فشرده سبک نوحه‌ها وارد بازار نشر می‌شود.

وی اضافه کرد: این سومین دفتراز قصاید و نوحه‌های من به زبان محلی عربی است که زیر چاپ می‌رود. زبان عربی به واسطه ادای صحیح حروف و به خاطر آهنگ کلمات در زبان عربی، تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطب دارد.

این شاعر جوان تاکید کرد: نزدیک به 300 وزن در شعر عربی وجود دارد که از این میان، 20 یا 30 وزن مانند بحر نسطوری در نوحه‌ها استفاده می‌شوند. اتحاد خاصی بین سبک نوحه‌ها در زبان عربی وجود دارد که این ویژگی، اشعار عربی را از وزن ریتمیک شعر فارسی متمایز می‌کند.

مجموعه شعر «دموع و دماء» به همت موسسه هلال منتشر خواهد شد. این موسسه زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند.