سکه تمام طرح قدیم 778 هزار تومان/ دلار 2105 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنج شنبه در بازار به 778 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 774 هزار تومان است.

بر پایه این گزارش، هر نیم سکه امروز 388 هزار تومان و هر ربع سکه بهار آزادی نیز 195 هزار تومان است. قیمت سکه های 1 گرمی 114 هزار تومان است.

هر گرم طلای 18عیار 793 هزارتومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1604 دلار است. دلار در بازار آزاد 2105 تومان و یورو 2620 تومان، پوند 3350 تومان و درهم نیز 577 تومان قیمت دارد.



