  1. اقتصاد
۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

گزارش روزانه سکه و ارز/

سکه تمام طرح قدیم 778 هزار تومان/ دلار 2105 تومان شد

سکه تمام طرح قدیم 778 هزار تومان/ دلار 2105 تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنج شنبه به 778 هزار تومان و هر دلار نیز به 2105 تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز پنج شنبه در بازار به 778 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 774 هزار تومان است.

بر پایه این گزارش، هر نیم سکه امروز 388 هزار تومان و هر ربع سکه بهار آزادی نیز 195 هزار تومان است. قیمت سکه های 1 گرمی 114 هزار تومان است.
 
هر گرم طلای 18عیار 793 هزارتومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1604 دلار است. دلار در بازار آزاد 2105 تومان و یورو 2620 تومان، پوند 3350 تومان و درهم  نیز 577 تومان قیمت دارد.
 
 
کد مطلب 1673939

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