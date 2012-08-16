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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

در چهارمحال و بختیاری؛

نمایشگاه کتاب در جمعه آخر ماه مبارک رمضان برپا می شود

نمایشگاه کتاب در جمعه آخر ماه مبارک رمضان برپا می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: در جمعه آخر ماه مبارک رمضان، نمایشگاه کتاب در کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

بهروز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با موضوع "انتفاضه و قدس" و به مناسبت فرا رسیدن روز قدس برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه روز قدس یادگار گرانبهای امام خمینی (ره) است، عنوان کرد: در این روز با راهپیمایی خود می توانیم حمایت خود را از مردم فلسطین  اعلام  کنیم و خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیسمی و استکبار جهانی نشان دهیم.

صادقی تصریح کرد: مسابقه کتابخوانی فلسطین در فراز و فرود تاریخ از جمله برنامه های کتابخانه های عمومی این استان است.

وی بیان داشت: کتابخانه های عمومی به مناسبت روز قدس در راستای ارج نهادن به اندیشه ها و اهداف امام و آشنایی فرزندان نسل امروز با فتنه های دشمن اسلام و مسلمین  اقدام به برپایی این نمایشگاه در استان کردند.

کد مطلب 1673987

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