نمایشگاه کتاب در جمعه آخر ماه مبارک رمضان برپا می شود

بهروز صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با موضوع "انتفاضه و قدس" و به مناسبت فرا رسیدن روز قدس برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه روز قدس یادگار گرانبهای امام خمینی (ره) است، عنوان کرد: در این روز با راهپیمایی خود می توانیم حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کنیم و خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیسمی و استکبار جهانی نشان دهیم.

صادقی تصریح کرد: مسابقه کتابخوانی فلسطین در فراز و فرود تاریخ از جمله برنامه های کتابخانه های عمومی این استان است.

وی بیان داشت: کتابخانه های عمومی به مناسبت روز قدس در راستای ارج نهادن به اندیشه ها و اهداف امام و آشنایی فرزندان نسل امروز با فتنه های دشمن اسلام و مسلمین اقدام به برپایی این نمایشگاه در استان کردند.