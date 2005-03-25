برادر مرحوم سيد حسن حسيني در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : من بيشتر دوست دارم درباره ي خود او و زندگي اش حرف بزنم تا شعرها و نوشته هايش ، زيرا ترجيح مي دهم در اين زمينه اهل تخصص و ادب صحبت كنند .



سيد حسين حسيني تصريح كرد : اين كه چگونه برادرم توانست در زندگي ادبي و هنري خودش رشد كند و صاحب آثاري شود كه تحسين اهل ادب را برانگيزد ، موضوعي است كه جاي صحبت بسيار دارد و نمي توان از كنار آن به آساني گذشت .









خيلي از دوستاني هم كه " سيد " علي الظاهر با آنها حشر و نشري هم داشت ، از نظر روحي ، چندان به يكديگر نزديك نبودند .



وي افزود : اين را من صريحا بايد بگويم كه برادرم آدم تنهايي بود ... ، خيلي از دوستاني هم كه " سيد " علي الظاهر با آنها حشر و نشري هم داشت ، از نظر روحي ، چندان به يكديگر نزديك نبودند ، برخي مواقع آدم ها بنا به شرايطي حق انتخاب زيادي براي دوستي و دوست يابي ندارند ، برادر من هم در چنين شرايطي بود ...سيد حسين حسيني كه در اولين سالمرگ برادرش دكتر" سيد حسن حسيني " با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر سخن مي گفت ، ياد آور شد : من حدود 5 يا 6 سال در ايران نبودم ، اين سالها دقيقا به دوران انقلاب اسلامي برمي گردد ، كساني چون قيصرامين پور ، محسن مخملباف ، حسين خسروجردي و حميد عجمي و ... را بعدها شناختم كه به عنوان دوستان سيد ، در كنار وي بودند .