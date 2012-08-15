صعود دانشگاه تهران در رتبه بندی شانگهای/ رتبه دانشگاه شریف در کامپیوتر

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: دانشگاه ژئوژیاتنگ واقع در شانگهای چین از سال 2004 میلادی بر اساس معیارها و شاخصهای کاملا کمی، دانشگاههای جهان را رتبه بندی می کند که امروز چهارشنبه 25 مردادماه نتایج رتبه بندی سال جاری میلادی توسط این نظام رتبه بندی بین المللی منتشر شد.

دانشگاه هاروارد گوی سبقت را ربود

وی با بیان اینکه بر اساس این رتبه بندی، دانشگاه هاروارد مقام اول جهان را به دست آورده، ادامه داد: این دانشگاه میان دانشگاههای ایالات متحده آمریکا نیز حائز رتبه نخست است. علاوه بر این رتبه های دوم تا پنجم به ترتیب از آن دانشگاههای استنفورد، انستیتو فناوری ماساچوست، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه کمبریج انگلستان شده است.

به گفته سرپرست ISC، این دانشگاهها در سطح ملی به ترتیب رتبه های 2، 3، 4 و 1 را بدست آورده اند و رتبه های 6 تا 10 متعلق به انستیتو فناوری کالیفرنیا، دانشگاه پرینستون، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه آکسفورد در انگلستان است.

اسامی 10 دانشگاه تراز نخست جهان و نتایج رتبه بندی این دانشگاهها

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به اینکه در بین 10 دانشگاه تراز اول جهان، 2 دانشگاه یعنی دانشگاه کمبریج و آکسفورد با احراز رتبه های 5 و 10 به کشور انگلستان و مابقی به ایالات متحده آمریکا تعلق دارند ادامه داد: رتبه های 11 تا 19 نیز به دانشگاههای آمریکا مربوط می شود که عبارتند از ییل، یو سی ال ای، کورنل، پنسیلوانیا، دانشگاه کالیفرنیا در سان دیه گو، واشینگتن، جانز هاپکینز، دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو و ویسکانین در مادیسون.

رتبه 20 جهان متعلق به توکیو

به گفته مهراد رتبه 20 جهان مربوط به دانشگاه توکیو است که در سطح ملی نیز حائز مقام اول است. در بین رتبه های 21 تا 30، انستیتو فدرال فناوری زوریخ در سوئیس بعد از دانشگاه کمبریج و آکسفورد با کسب رتبه 23، در واقع سومین دانشگاه قاره اروپا است که در این رتبه بندی خودنمایی می کند.

وی گفت: این انستیتو نیز میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سوئیس حائز رتبه اول است و چهارمین دانشگاه اروپا، دانشگاه امپریال کالج علوم، فناوری و پزشکی انگلستان به شمار می آید که در جایگاه 24 قرار گرفت.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد که از قاره آسیا دانشگاه کیوتو در ژاپن حائز رتبه 26 است.

دانشگاههای دارای رتبه های 21 تا 30

به گفته مهراد، در فاصله رتبه های 21 تا 30 تنها دانشگاهی که از کانادا حضور دارد، دانشگاه تورنتو است که موفق به کسب رتبه 27 جهان شد که در سطح ملی نیز حائز رتبه نخست است.

این مقام مسئول ISC در ادامه با اشاره به رتبه 31 تا 36 دانشگاههای تراز اول جهان، تاکید کرد که این رتبه همچنان به آمریکا تعلق دارد که شامل دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس، دانشگاه راکفلر، دانشگاه کلرادو در بولدر، دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا، دانشگاه تکزاس در آستن و دانشگاه دوک است.

وی در ادامه اظهار داشت: نخستین دانشگاه فرانسه با کسب رتبه 37 جهان، دانشگاه پاریس 2 است که در بین دانشگاههای این کشور حائز مقام نخست است. دومین دانشگاه کانادا در این رتبه بندی دانشگاه بریتیش کلمبیا است که مقام 39 جهان را بدست آورده و در سطح ملی نیز رتبه دوم را دارد.

کدام دانشگاهها در رتبه 40 به بعد قرار دارند

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ادامه داد: پنجمین دانشگاه انگلستان نیز در این رتبه بندی که در جایگاه 40 نشسته دانشگاه منچستر است. علاوه بر این سومین کشور اروپا که دانشگاههای آن در این رتبه بندی موفق به دریافت رتبه شده انستیتو کارولینسکا واقع در کشور سوئد است که میان دانشگاههای سوئد مقام نخست را دارد.

به گفته وی، دانشگاه پاریس 6 به نام پی یر و ماری کوری در فرانسه دومین دانشگاه این کشور در جایگاه 42 دانشگاههای تراز اول جهان قرار دارد.

مهراد با بیان اینکه پنجمین کشوری که از قاره اروپا در بین 500 دانشگاه تراز اول جهان حضور دارد دانشگاه کپنهاک در دانمارک است، اظهار داشت: رتبه این دانشگاه 44 است و سپس دانشگاه ملی مونیخ و دانشگاه هایدلبرگ در آلمان با رتبه های 53 و 62 قابل توجه به نظر می رسند.

سرپرست ISC افزود: دانشگاه عبری و انستیتو فناوری در فلسطین اشغالی 2 دانشگاه نخست خاورمیانه هستند که به ترتیب رتبه های 53 و 78 را به دست آورده اند. در قاره آسیا بار دیگر از کشور ژاپن دانشگاههای اوزاکا و ناگویا سومین و چهارمین دانشگاههای این کشور هستند که موفق به کسب رتبه های 83 و 96 جهان شده اند.

مهراد افزود: دانشگاه ملی تایوان، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه ملی سئول و دانشگاه تل آویو در سرزمینهای اشغالی، دانشگاههای توهوکو و انستیتو فناوری توکیو در ژاپن از دانشگاههای دیگر قاره آسیا هستند که رتبه آنها در دامنه ای بین 101 تا 150 قرار دارد. در این دامنه 3 دانشگاه نیز شامل بن، فرانکفورت و گوتینگن از جمهوری فدرال آلمان موفق به اخذ رتبه شده اند.

وضعیت دانشگاههای استرالیا، آفریقا و خاورمیانه

سرپرست ISC ادامه داد: در قاره استرالیا دانشگاههای ملبورن، ملی، سیدنی و وسترن استرالیا به ترتیب رتبه های 57، 64، 93 و 96 را به دست آورده اند، چهارمین دانشگاه این قاره یعنی نیوساوت ولز در دامنه ای بین 101 تا 150 قرار دارد.

به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، از قاره آمریکای جنوبی دانشگاه سائوپولو در برزیل نخستین دانشگاه این قاره است که رتبه ای بین 101 تا 150 به شمار می آید، در آمریکای مرکزی دانشگاه ملی مکزیک که رتبه نخست این کشور را از آن خود کرده در دامنه ای بین 151 و 200 قرار دارد.

وی در ادامه گفت: دو دانشگاه نخست کشور چین که انجام دهنده این رتبه بندی در سطح جهان است شامل دانشگاه پکن و دانشگاه ژائو ژیاتنگ (عامل رتبه بندی) دارای رتبه هایی بین دامنه 151 تا 200 هستند، علاوه بر این سومین و چهارمین دانشگاه این کشور عبارت است از دانشگاه چینی هنگ کنگ و دانشگاه هنگ کنگ که ازهمان رتبه برخوردارند.

مهراد درباره دانشگاههای منطقه خاورمیانه اظهار داشت: در منطقه خاور میانه و در بین کشورهای اسلامی دانشگاه ملک مسعود موفق به کسب رتبه ای بین 201 تا 300 شد، دو دانشگاه دیگر این کشور که رتبه آنها در دامنه ای بین 301 تا 400 قرار دارد عبارت است از دانشگاه ملک عبدالعزیز و دانشگاه نفت و معدن ملک فهد.

وی درباره رتبه دانشگاههای قاره آفریقا اعلام کرد که در قاره آفریقا نخستین دانشگاهی که موفق به حضور در رتبه بندی شانگهای شده دانشگاه کیپ تاون است که رتبه آن نیز در دامنه بین 201 تا 300 قرار دارد.

صعود دانشگاه تهران در رتبه بندی شانگهای

مهراد به دانشگاه تهران نیز اشاره کرد که در این رتبه بندی نیز جا دارد و گفت: نخستین دانشگاه جمهوری اسلامی ایران که موفق به حضور در رتبه بندی شانگهای شده دانشگاه تهران است که در دامنه ای بین 301 تا 400 قرار دارد.

این مقام مسئول در ارتباط با دانشگاه تهران که با کسب رتبه در این نظام رتبه بندی بین المللی افتخار بزرگی را برای جمهوری اسلامی ایران کسب کرده، گفت: دانشگاه تهران از سال 2009 موفق شده رتبه ای درخور توجه میان 500 دانشگاه جهان که مورد رتبه بندی نظام رتبه بندی شانگهای است، بدست آورد.

وی گفت: دانشگاه تهران در سالهای 2009 تا 2010 به ترتیب رتبه ای بین 402 تا 501 و 401 تا 500، در سال 2011 رتبه ای بین 301 تا 400 بدست آورد. امتیاز این دانشگاه در سال 2012 بسیار چشمگیر است و در مقایسه با سالهای اعلام شده رتبه ای بین 301 تا 400 بدست آورده که نشان دهنده پیشرفت های علمی و تحقیقاتی این دانشگاه در بین کشورهای جهان است.

سرپرست ISC در ادامه با بیان اینکه دانشگاه تهران از نظر موضوعی در رشته علوم کامپیوتر در سال 2012 رتبه ای بین 151 تا 200 بدست آورده است، گفت: رتبه دانشگاه صنعتی شریف در رشته کامپیوتر بالاتر از دانشگاه تهران است و این دانشگاه موفق شده رتبه ای بین 101 تا 150 بدست آورد. سومین دانشگاه ایران که در رشته علوم کامپیوتر در بین 200 دانشگاه تراز اول جهان خودنمایی می کند دانشگاه امیرکبیر است که در رتبه ای بین 151 تا 200 قرار دارد.

وضعیت کشورهای نوظهور علمی در رتبه بندی

این مقام مسئول در ادامه به کشورهای نوظهور علمی در این رتبه بندی اشاره کرد و گفت: از کشورهای نوظهور علمی و در حال توسعه که رتبه ای همسان با رتبه جمهوری اسلامی ایران دارد کشور هندوستان است که انستیتو علوم هند در حالی که مقام نخست کشور هندوستان را در دست دارد در این رتبه بندی در جایگاهی بین 301 تا 400 نشسته است. مصر سومین کشور اسلامی است که بعد از عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و رتبه آن در دامنه ای بین 401 تا 500 است.

مهراد افزود: در رتبه بندی شانگهای در سالهای قبل، رتبه دانشگاههای ترکیه همواره پیش تر از جمهوری اسلامی ایران بوده که امسال دانشگاه استانبول بعد از دانشگاه تهران قرار گرفته و رتبه این دانشگاه در دامنه ای بین 401 و 500 است.

لیست 10 دانشگاهی که مقام نخست جهان را دارند

وی خاطرنشان کرد: در حالی که نظام رتبه بندی شانگهای دهمین سال رتبه بندی خود را پشت سر می گذارد، در یک جمع بندی می توان گفت که 10 دانشگاه برتر جهان عبارتند از هاروارد، استندفورد، MIT، برکلی، کمبریج، کال تک، پرینستون، کلمبیا، شیکاگو و آکسفورد. دانشگاه توکیو در ژاپن رتبه 20 جهان و برترین دانشگاه در بین دانشگاههای آسیایی را بدست آورده است. همچنین انستیتو فنی زوریخ در سوئیس و پس از آن پاریس 2 و دانشگاه پیر و ماری کوری هرسه در قاره اروپا به ترتیب رتبه های 23، 37 و 42 را بدست آورده اند و تعداد دانشگاههای برتر انگلستان 38 مورد است.

مهراد افزود: رژیم اشغالگر قدس و استرالیا، تعداد دانشگاههای برتر خود را در بین یکصد دانشگاه برتر جهان در سال 2012 میلادی افزایش داد و سه دانشگاه رژیم اشغالگر قدس در بین یکصد دانشگاه برتر جهان مشاهده می شود.

سرپرست ISC خاطرنشان کرد که کشور چین به انضمام هنگ کنگ و تایوان دارای 42 دانشگاه در بین 500 دانشگاه برتر جهان است و هیچ یک از دانشگاههای چین در بین یکصد دانشگاه برتر جهان قرار ندارد. دانشگاه بلگراد در صربستان، چهل و سومین کشوری است که برای نخستین بار جزو 500 دانشگاه برتر جهان است.