شمس آل احمد : ادباي ما در سال 83 هم دنباله روي ادبيات قديم بودند / اگر متعصبان جامعه اجازه بدهند ، " ادبيات ايران " مترقي خواهد شد





برادرجلال آل احمد كه وضعيت ادبيات و روند انتشار آثار ادبي در دو شاخه ي شعر و داستان را در سال 83 ارزيابي مي كرد ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در سالهاي اخير ، جوانان خوش قلم توانسته اند در

شمس آل احمد : وقتي نويسنده اي به من مي گويد كه كتاب هايم را نمي خرند و آثار ادبي در كتابفروشي ها به حال خود رها شده اند ، پيامي ازوضعيت نامطلوب فرهنگي در جامعه ي ماست و بايد براي اصلاح آن ، تدبيري شايسته صورت بگيرد .



عرصه ي توانمندي هاي ادبي و قلمي ، به نقطه هاي تازه اي برسند ، اما وقتي آثار آنها را به صورت دقيق مورد سنجش و ارزشيابي قرار مي دهيم ، ريشه هاي ادبيات كلاسيك گذشته را در آنها مي بينيم ، كه نشانگر تاثير آثار قديم و ادباي گذشته ي ما بر آثار و تفكر ادباي امروز ايران است .









شمس آل احمد تصريح كرد : اين كه در ادبيات ، ريشه هاي خود را گم نكنيم ، خيلي خوب است اما اين كه بخواهيم همواره دنباله رو باشيم و از جريان امروز ادبيات و فرهنگ غفلت كنيم ، پسنديده نيست .





وي با ياد آوري آثاري چون : " شيخ اشراق - 9 جلدي " و " محمد و آخرالزمان - 12 جلدي " كه هر دو اثر نوشته ي ميثاق اميرفجر است ، ياد آور شد : در همه ي دورانها نويسندگان و شاعران توانسته اند آثار ارزشمندي خلق كنند و همگام با مردم روزگار خود قدم بردارند ، اما همواره متعصباني بوده اند كه با تعصب ، تنگ نظري و سخت گيري ، تلاش خردورزان و اهل قلم ما را به هيچ انگاشته اند ، اميدوارم متعصبان در جامعه ي ما اجازه بدهند " ادبيات " مترقي شود .



اين نويسنده و پژوهشگر ادبيات اظهار داشت : اين گونه كه من مي بينم ، روند آرام ادبيات مترقي در سال 84 هم ادامه پيدا كند و شاهد رشدي در اين زمينه باشيم ، ضمن اين كه بخش قابل توجهي از رشد ادبيات ما به حوزه ي كتاب مربوط مي شود ، وقتي نويسنده اي به من مي گويد كه كتاب هايم را نمي خرند و آثار ادبي در كتابفروشي ها به حال خود رها شده اند ، پيامي ازوضعيت نامطلوب فرهنگي در جامعه ي ماست و بايد براي اصلاح آن ، تدبيري شايسته صورت بگيرد .





شمس آل احمد با اشاره به ضرورت وجود تشكل هاي حرفه اي و صنفي براي فعالان فرهنگ و ادبيات ايران خاطرنشان ساخت : زماني كانون نويسندگان در ايران را با همين هدف راه اندازي كرديم ، حالا اين كه بعدها چه شد و چقدر اين هدف محقق شد ، نمي دانم ، در حال حاضر هم اطلاع چنداني ندارم كه مراكز و تشكل هاي موجود تا چه اندازه براي ادبيات و فرهنگ ما كارمي كنند و اصولا چه كار مي كنند . خود من هم متاسفانه مدتي است به دلايلي قادر به نوشتن نيستم ، اما جوانان و اهل قلم تازه كار همچنان به دنبال كار ذوقي خود باشند و در راهي كه در پيش گرفته اند ، مقاومت ، مطالعه و بردباري كنند تا به هدف نهايي شان دست يابند .