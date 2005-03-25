ورود بيش از يك ميليون و 150 هزار گردشگر در روزهاي نخست سال به استان مازندران// نرخ مراكز اقامتي و و يلاهاي شخصي درمازندران توافقي تعيين مي شود

دلاور بزرگ نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب د رخصوص كمبود مراكز اقامتي دراستان گفت: با توجه به اينكه 19 هزار تخت براي پذيرايي از گردشگران نوروزي آماده شده است تا كنون هيچ گزارشي در د رمورد كمبود مركز اقامتي از سوي مسافران به ستاد تسهيلات نوروزي نرسيده است .

وي افزود: با همكاري آموزش و پرورش ، سازمان اوقاف و امور خيريه و هلال احمر 74 باب زائرسرا و 380 كلاس در مدارس استان و همچنين كمپينگ و چادرهايي براي اسكان مسافران در نظر گرفته شده است.

رييس ستاد تسهيلات نورورزي مازندران تاكيد كرد: با توجه به امكانات در نظر گرفته شده و افزايش ورود نسافر در روزهاي آغازين سال پيش بيني مي شود امسال تعداد مسافريني كه به اين استان سفر مي كنند بسيار بيشتر از سال گذشته باشد، البته آمار ورودي به استان بسيار زياد است اما تعداد گردشگراني كه ما اعلام مي كنيم آنهايي هستند كه حداقل يك شب د راستان اقامت داشته باشند.

بزرگ نيا اظهار داشت : امسال براي اولين بار با در نظر گرفتن اعتبار خاصي ، كار علمي نظر سنجي از مسافران نوروزي در ارتباط با كيفيت و كميت سفرشان و همچنين خدمات ارايه شده در طول سفر به آنها انجام خواهد شد كه نتايج آنها اواخر فروردين ماه اعلام مي شود .

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران در ارتباط با شناسايي ويلاهاي شخصي در استان گفت: درمجموع يك هزار و 200 ويلا شناسايي شده و مسافران مي توانند با مراجعه به مراكز ستاد تسهيلات از وضعيت و آدرس آنها مطلع شوند و امنيت اقامت در اين ويلاها از سوي ماموران نيروي انتظامي تضمين مي شود .

وي همچنين در خصوص نرخ مراكز اقامتي شخصي و استيجاري در استان مازندران افزود: نرخ هتلها و مراكز اقامتي كه در استان زير نظر سازمان گردشگري هستند از سوي سازمان تعيين و نظارت مي شود اما بدليل اينكه مراكز شخصي تحت پوشش سازمان نيستند بنابراين نرخ اين مراكز توافقي صورت مي گيرد و يك سيستم كنترل عرضه و تقاضا وجود دارد وسازمان گردشگري تا زماني كه مراكز تحت پوشش نباشند نمي تواند در نرخ و قيمت آنها دخالت كند.