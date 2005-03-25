  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران در گفتگو با "مهر" خبر داد:

ورود بيش از يك ميليون و 150 هزار گردشگر در روزهاي نخست سال به استان مازندران// نرخ مراكز اقامتي و و يلاهاي شخصي درمازندران توافقي تعيين مي شود

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران گفت: ظرف مدت 4 روز ابتدايي سال جديد بيش از يك ميليون و 150 هزار گردشگر به استان مازندران سفر كرده و از جاذبه و ويژگي هاي طبيعي استان برخوردار شده اند .

دلاور بزرگ نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب د رخصوص كمبود مراكز اقامتي دراستان گفت: با توجه به اينكه 19 هزار تخت براي پذيرايي از گردشگران نوروزي آماده شده است تا كنون هيچ گزارشي در د رمورد كمبود مركز اقامتي از سوي مسافران به ستاد تسهيلات نوروزي نرسيده است .

وي افزود: با همكاري آموزش و پرورش ، سازمان اوقاف و امور خيريه  و هلال احمر 74 باب زائرسرا و 380 كلاس در مدارس استان و همچنين كمپينگ و چادرهايي براي اسكان مسافران در نظر گرفته شده است.

رييس ستاد تسهيلات نورورزي مازندران تاكيد كرد: با توجه به امكانات در نظر گرفته شده و افزايش ورود نسافر در روزهاي آغازين سال پيش بيني مي شود امسال تعداد مسافريني كه به اين استان سفر مي كنند بسيار بيشتر از سال گذشته باشد، البته آمار ورودي به استان بسيار زياد است اما تعداد گردشگراني كه ما اعلام مي كنيم آنهايي هستند كه حداقل يك شب د راستان اقامت داشته باشند.

بزرگ نيا اظهار داشت : امسال براي اولين بار با در نظر گرفتن اعتبار خاصي ، كار علمي نظر سنجي از مسافران نوروزي در ارتباط با كيفيت و كميت سفرشان و همچنين خدمات ارايه شده در طول سفر به آنها انجام خواهد شد كه نتايج آنها اواخر فروردين ماه اعلام مي شود .

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مازندران در ارتباط با شناسايي ويلاهاي شخصي در استان گفت: درمجموع يك هزار و 200 ويلا شناسايي شده و مسافران مي توانند با مراجعه به مراكز ستاد تسهيلات از وضعيت و آدرس آنها مطلع شوند و امنيت اقامت در اين ويلاها از سوي ماموران  نيروي انتظامي تضمين مي شود .

وي همچنين در خصوص نرخ مراكز اقامتي شخصي و استيجاري در استان مازندران افزود: نرخ هتلها و مراكز اقامتي كه در استان زير نظر سازمان گردشگري هستند از سوي سازمان تعيين و نظارت مي شود اما بدليل اينكه مراكز شخصي تحت پوشش سازمان نيستند بنابراين نرخ اين مراكز توافقي صورت مي گيرد و يك سيستم كنترل عرضه و تقاضا وجود دارد وسازمان گردشگري تا زماني كه مراكز تحت پوشش نباشند نمي تواند در نرخ و قيمت آنها دخالت كند.

 

کد مطلب 167413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها