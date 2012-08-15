افشای آدم ربایی ساختگی اعضای شرکت هرمی

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه مردی با مراجعه به پلیس آگاهی این شهرستان از ربوده شدن پسرش خبر داد و برای نجات او درخواست کمک کرد.

او در شکایت خود گفت : یک ماه پیش پسرم به نام "امیر" برای پیدا کردن کار از شهرستان تبریز به رباط کریم سفر کرد چند روز پیش با هم حرف زدیم و قرار بود در صورت پیدا نکردن کار بازگردد اما از او خبری نشد تا اینکه مردی در تماس با خانه مان ادعا کرد پسرم را ربوده و در قبال آزادی اش باید پول بپردازم.



در ابتدا گفته های مرد ناشناس را باور نکردم تا اینکه در تماس بعدی مرد غریبه، وی صدای فریاد و کمک خواهی فرزندم را برایم پخش کرد و همان موقع اطمینان پیدا کردم که پسرم ربوده شده و مرد آدم ربا از من خواست مبلغ 7 میلیون تومان برای آزادی فرزندم تهیه کنم و در تماس بعدی محل تحویل پول را می گوید و قول داد پس از تحویل پول، گروگان را رها خواهد کرد.

پس از این شکایت مأموران انتظامی شهرستان رباط کریم با آموزش به شاکی از او خواستند به محل ملاقات با مرد آدم ربا برود تا مأموران با حضور در محل و محاصره آنجا، مرد آدم ربا و همدستانش را دستگیر کنند تا در مرحله بعدی گروگان آزاد شود.

درحالیکه تحقیق در این باره آغاز شده بود شاکی به مأموران انتظامی اطلاع داد مرد آدم ربا خواسته است تا پول درخواستی را درون کیفی بگذارد و به نزدیکی یکی از محله های جنوبی شهرستان رباط کریم بیاید،روز بعد مرد شاکی به محل ملاقات با مرد آدم ربا رفت و مأموران نیز با حضور در این محل، آنجا را به طور نامحسوس زیر نظر گرفتند.

در این مرحله،مرد آدم ربا در محل قرار حاضر نشد مأموران که احتمال می دادند مرد آدم ربا پی به حضور آنها برده باشد به جستجو منطقه ادامه دادند تا اینکه به رفت و آمدهای افرادی به خانه یکی از همسایه ها مشکوک شده ودر تحقیق از همسایه ها متوجه شدند از دو ماه گذشته چند مرد آنجا را اجاره کرده و هر روز افراد متعددی به آنجا در رفت و آمد هستند.

با مشخص شدن این موضوع پلیس که احتمال می داد این مکان مخفیگاه مرد آدم ربا باشد، آنجا را محاصره کرده و با هماهنگی قضایی وارد خانه شدند.

ماموران در بررسی از این خانه پسرجوان ربوده شده را در حالیکه در کنار هفت مرد دیگر در یکی از اتاق های این خانه نشسته بود، شناسایی کرده و او را به همراه دیگر افراد حاضر برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی رباط کریم منتقل کردند.

پسرجوان در اظهارات خود به پلیس گفت: من ربوده نشده بودم بلکه در دام اعضای یک شرکت هرمی گرفتار شده و برای اینکه در این شرکت هرمی بکارگیری شوم، تصمیم به همکاری با آنها گرفته و در اجرای نقشه آدم ربایی ساختگی کمکشان کردم .

درپی این اظهارات سرکرده باند هرمی که در میان متهمان بازداشت شده قرار داشت به پلیس گفت: از دو ماه پیش با اجاره خانه ای در رباط کریم یک شرکت هرمی را راه اندازی کردیم و با همدستی شش نفر دیگر در آنجا فعالیتمان شروع شد به بهانه استخدام جویندگان کار در سازمان ها و شرکت های معتبر با حقوق بالا و سرمایه گذاری افراد را فریب داده و از آنها کلاهبرداری می کردیم.

متهم با اشاره به ماجرای گروگانگیری ساختگی گفت: پسر شاکی یکی از دوستانم بود یک ماه پیش در تماس با من خواست تا کاری برایش پیدا کنم با اطلاع از این موضوع تصمیم گرفتم او را هم به دام انداخته و از وی کلاهبرداری کنم دوستم از شهرستان به رباط کریم آمد، پس از چند روز فریبش دادم و از او به بهانه استخدام در شرکت پول خواستم اما پولی نداشت.

متهم اضافه کرد: به بهانه کار مناسب و پولدار شدن از وی خواستم 70 میلیون ریال به من بدهد که او برای تهیه پول فرصت خواست اما بعد از چند روز موفق به پرداخت آن پول نشد بنابراین به او پیشنهاد دادم تا از پدرش اخاذی کنیم ابتدا قبول نمی کرد تا اینکه در پی اصرارهایمان پذیرفت و من و همدستانم نقشه آدم ربایی ساختگی را عملی کردیم اما پیش از تحویل پول دستگیر شدیم.

سرهنگ حسن آبادی فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم با اعلام این خبر گفت: در پی اعتراف سرکرده باند، همدستانش نیز بازجویی شدند و به همکاری با او در کلاهبرداری از مردم تحت پوشش شرکت های هرمی و آدم ربایی ساختگی به انگیزه اخاذی از خانواده شاکی اعتراف کردند.

وی افزود: برای متهمان قرار قانونی صادر شد تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد، افرادی که در دام اعضای این باند هرمی گرفتار شدند نیز می توانند با حضور در پلیس آگاهی شهرستان رباط کریم از متهمان شکایت کنند.



