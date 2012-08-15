"تو یک رئیس جمور ناامید و عصبانی هستی" /اوباما به خانه ات برگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه "باراک اوباما" در انتقاد از رقیب خود او را به شخصیت کارتونی "رابین هود" تشبیه کرده و وی را "رامنی هود" خواند و "جو بایدن" معاون باراک اوباما نیز از برنامه های اقتصادی رامنی انتقاد کرد، روز گذشته فرماندار سابق ماساچوست پاسخ دموکرات ها را به تندی داد.

روزنامه دیلی تلگراف با پرداختن به سخنان روز گذتشه رامنی که در اوهایو ایراد شد می نویسد : رامنی که خشمگین به نظر می رسید اوباما را متهم کرد که برای تضمین پیروزی خود در انتخابات سال جاری آمریکا را تکه تکه می کند.

رامنی در ادامه افزود : این اقدامی است که یک رئیس جمهور خشمیگن و عصبانی انجام می دهد . آقای رئیس جمهور لطفا به خانه ات در شیکاگو بازگرد و اجازه بده ما آمریکا را بازسازی کنیم.

این سخنان در حالی ایراد می شود که در روزهای گذشته کمیته انتخاباتی اوباما انتقادت تندی را از برنامه اقتصادی میت رامنی انجام داده بود.