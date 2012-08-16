روز قدس روز احیای اسلام است/ مراسم اختتامیه طرح بزرگ قرآنی 1446

به احتمال 70 درصد دوشنبه عید فطرخواهد بود
یک عضو ستاد استهلال استان تهران در مورد استهلال ماه شوال به خبرنگار مهر گفت: روز جمعه 27 مرداد(28 رمضان) هلال ماه شوال به هیچ عنوان قابل رؤیت نیست. از شنبه 10 گروه استهلال در استان تهران اعزام می شوند و 10تا 12 گروه هم برای استهلال به استان های غربی کشور اعزام می شوند.
دانشیار همچنین یادآور شد: احتمال 70 درصد رؤیت هلال ماه برای روز یکشنبه وجود دارد که در این صورت رمضان 30 روزه خواهد بود و دوشنبه عید فطر خواهدبود.
فطریه امسال بر اساس قوت برنج 7000تومان است
مسئول دفتر آیت الله مکارم شیرازی از تعیین زکات فطره امسال به مبلغ 2500 تومان توسط این مرجع تقلید خبر داد.
حجت الاسلام ترابعلی دولتمند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس فتوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر اساس قوت قالب گندم مبلغ 2 هزار و 500 تومان و بر اساس قوت قالب برنج، مبلغ هفت هزار تومان اعلام شده است.
فردا روز قدس است. روز قدس روز احیای اسلام و روز فریاد رهایی فلسطین از چنگال صهیونیستهای غارتگر است و نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، ابتکار تاریخی امام خمینی(ره)، به مثابه ایجاد پیوندی دائمی میان همه مسلمانان و حقطلبان جهان با ملت فلسطین است تا نام فلسطین و آرمان رهایی قدس در پیچو خم زندگی روزمره فراموش نشود.
برخی ازمراجع و علما و روحانیون حوزه علمیه زلزله آذربایجان غربی را در پیامهای جداگانهای تسلیت گفتند از جمله در پیام آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس حوزه علمیه قم آمده است: حادثه دلخراش و غم انگیز زلزله آذربایجان که در آن تعدادی از انسان های مومن و مسلمان جان باختند و جمع کثیری نیز مجروح و مصدوم شدند قلب همگان، بویژه امت شریف و مسلمان ایران و روحانیت و حوزه های علمیه را عزادار و مصیبت زده کرد. ما این ضایعه را به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (ع) و رهبر انقلاب و مراجع عظام تقلید و قاطبه روحانیت تسلیت گفته و ضمن تاکید مجدد بر اظهار همدردی با مصیبت زدگان، از مردم نیکوکار و خیر نیز انتظار می رود با کمک و مساعدت به آن عزیزان موجب تسکین آلام آنان شوند. مدیریت حوزه های علمیه از درگاه خداوند رحمت و غفران الهی برای مرحومین این حادثه و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان مسئلت می دارد.
مراسم اختتامیه طرح بزرگ قرآنی 1446
مراسم اختتامیه طرح بزرگ قرآنی 1446 دوشنبه شب 23 مردادماه با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی، رئیس بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن، حسن گروسی مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و جمعی زیادی از مسئولان و مردم در سالن اجتماعات مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد.
برگزاری سومین جشنواره وقف
حجت الاسلام احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه طی نشست مطبوعاتی روز دوشنبه 23 مردادماه با اشاره به برگزاری «سومین جشنواره فرهنگی- هنری وقف؛ چشمه همیشه جاری» گفت: این جشنواره در سه بخش فیلم و فیلمنامه (داستانی، مستند، انیمیشن)، پوستر، رسانه های مکتوب (خبر، یادداشت، گفتگو، گزارش) برگزار می گردد.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: برای نهادینه کردن سنت حسنه وقف در جامعه از سه سال گذشته کار ترویج و تبلیغ وقف در اولویت کاری سازمان اوقاف قرار گرفت که طرح جامع نهادینه سازی فرهنگ وقف اجرایی شد. یکی از ابعادی که در این طرح مورد تأکید قرار گرفت استفاده از ابزار هنر و رسانه و دیگر ابزارهای فرهنگی در این زمینه بوده است به همین دلیل سازمان اوقاف از سه سال پیش « جشنواره فرهنگی-هنری وقف؛ چشمه همیشه جاری» را برگزار کرد.
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