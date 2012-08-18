افزایش رشته های دکتری در دانشگاه تفرش

دکتر احمدرضا ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون رشته دکتری ریاضی در دانشگاه تفرش فعال است و رشته های دکتری صنایع و فیزیک به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: دانشگاه تفرش اکنون در 14 رشته گرایش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می کند.
سرپرست دانشگاه تفرش افزود: در حال حاضر اکثریت رشتههای موجود در این دانشگاه را رشتههای فنی و علوم پایه همچون مکانیک، صنایع، برق، عمران، شیمی، فیزیک و ریاضی با گرایشهای مختلف تشکیل میدهد.
سرپرست دانشگاه تفرش افزود: در حال حاضر اکثریت رشتههای موجود در این دانشگاه را رشتههای فنی و علوم پایه همچون مکانیک، صنایع، برق، عمران، شیمی، فیزیک و ریاضی با گرایشهای مختلف تشکیل میدهد.
نظر شما