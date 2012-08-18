  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

افزایش رشته های دکتری در دانشگاه تفرش

افزایش رشته های دکتری در دانشگاه تفرش

سرپرست دانشگاه تفرش از افزایش رشته های دکتری در این دانشگاه خبر داد و گفت: به زودی دکتری صنایع و فیزیک در این دانشگاه راه اندازی می شود.

دکتر احمدرضا ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون رشته دکتری ریاضی در دانشگاه تفرش فعال است و رشته های دکتری صنایع و فیزیک به زودی راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه تفرش اکنون در 14 رشته گرایش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می کند.
 
سرپرست دانشگاه تفرش افزود: در حال حاضر اکثریت رشته‌های موجود در این دانشگاه را رشته‌های فنی و علوم پایه همچون مکانیک، صنایع، برق، عمران، شیمی، فیزیک و ریاضی با گرایش‌های مختلف تشکیل می‌دهد.  
کد مطلب 1674221

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