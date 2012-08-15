سرکوب مردمی در بحرین با به کارگیری انواع سلاحها در عید آزادی

مردم بحرین در سایه سکوت مجامع جهانی و همسویی کشورهای غربی و عربی همچنان قربانی سیاستهای خشن نظامیان رژیم آل خلیفه هستند.

با وجود اینکه گزارش کمیته حقیقت یاب موسوم به بسیونی به موارد نقض آشکار حقوق بشر در بحرین پرداخت اما آل خلیفه توجهی به این گزارش نکرد.

رژیم همواره مدعی شده است که خواهان گفتگو با مخالفان است اما در عمل به سرکوب مردم با بهره گیری از همه سلاحها و ابزارها ادامه می دهد.

حربه هایی که رژیم از آنها علیه مخالفان استفاده می کند شامل سلاح ساچمه ای، گازهای سمی و خفه کننده، حمله به منازل مردم در نیمه های شب، تعقیب تظاهرات کنندگان با خودروهای نظامی به منظور زیر گرفتن عمدی آنها و غیره است.

سالروز استقلال بحرین از یوغ استعمار انگلیس در(14 آگوست سال 1971 ) بهانه ای شد تا مردم بحرین در فعالیتی با نام عید آزادی و کرامت بحرین علیه رژیمی که به کوچکترین خواسته آنها توجهی ندارد تظاهرات برگزار کنند.

تظاهرات عید آزادی به دعوت ائتلاف جوانان چهارده فوریه مخالف دولت شاهد سرکوب شدید نیروهای امنیتی بود به طوری که نیروهای امنیتی از گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای که برای صید پرندگان به کار می رود استفاده کردند.

بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرین در پایگاه خود به نام الوفاق آورده است: نظامیان رژیم بحرین تظاهرات مردمی روز دوشنبه در مناطق مختلف این کشور را سرکوب کرد.

این پایگاه بیان کرد: بیست منطقه بحرین هدف حملات نظامیان بحرینی قرار گرفت که طی آن 9 نفر جراحات مختلفی برداشتند.

نظامیان بحرینی علیه تظاهرات کنندگان از سلاح ساچمه ای ممنوعه استفاده کردند و همچنین با پرتاب گازهای سمی و خفه کننده به منازل مردمی موجب ایجاد حالت خفگی در میان ساکنان آن شدند.

این نظامیان همچنین با یورش به منازل مردم و ضرب و شتم آنها تعدادی را بازداشت کردند. مناطقی که شاهد اعتراضات بود عبارتند از: جزیرة سترة، الخارجیة، وادیان، القریه، کرانة، عالی، جدحفص، الدیر، أبوصیبع، الشاخورة ، توبلی، المقشع، سار، السنابس ،الدیه، النبیه صالح، المعامیر، اسکان سلماباد، المنامة، القدم.

منطقه کرانه شاهد به کارگیری گسترده سلاح ساچمه ای از سوی نظامیان رژیم بود همچنین منطقه عالی نیز شاهد سرکوب قیام مردمی با انواع سلاحها ، بازداشت دو نفر و شکنجه وحشیانه آنها بود.

در برخی از مناطق نیز بالگردهای نیروهای امنیتی رژیم اقدام به پرتاب گاز به سوی منازل مردم در مناطقی که هیچ تظاهراتی در آن برگزار نشده نبود، کردند.

در "ستره" شلیک شدید نظامیان رژیم به منازل مردمی سبب وارد شدن خساراتی به اموال مردم این مناطق شد در روستای وادیان در این جزیره نظامیان بحرینی به منازل مردم یورش بردند و در اثر این حمله تعدادی از ساکنان از ناحیه چشم زخمی شدند.

در منطقه "ابوصبیع" نیز نظامیان رژیم اقدام به شکستن پنجره منزلی در این منطقه و پرتاب گاز اشک آور در آن کردند که در نتیجه آن همه ساکنان این منزل دچار حالت خفگی شدند.

در منطقه "توبلی" نیز نظامیان رژیم بحرین به شکل وحشیانه ای تظاهرات مردمی را سرکوب کردند.

در منطقه "السنابس" نیزنظامیان رژیم به طور عمد به تعقیب تظاهرات کنندگان پرداختند و در اقدامی جنایتکارانه کوشیدند که آنها را زیر بگیرند.