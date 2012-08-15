به گزارش خبرنگار مهر، فریبرزعسگری که ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری رئیس فدراسیون تکواندو سخن می گفت افزود: از نتایجی که تیم ملی در المپیک 2012 کسب کرده راضی نیستم چرا که معتقدم می توانستیم نتایج بهتری داشته باشیم و این یعنی توان تکواندو ایران فراتر از آسیاست.

وی ادامه داد: برخی دوستان که به مصاحبه تلویزیونی می روند بدون آنکه وجدان خود را همراه داشته باشند از روی غرض ورزی انتقاد می کنند. دوستانی که برای دیدن حتی یک جلسه از تمرین تیم ملی به خانه تکواندو نیامده اند، چگونه در مورد تمریناتی که مورد تائید کارشناسان کمیته ملی المپیک بود نظر می دهند.

سرمربی تیم ملی عنوان داشت: خیلی تلاش کردم تا حادثه ای که برای حمید سوریان در المپیک 2008 پکن اتفاق افتاد برای کرمی تکرار نشود اما متاسفانه موفق نشدم از آن جلوگیری کنم.

وقتی آسیایی ها خواب بودند، اروپایی ها برای موفقیت تلاش می کردند. عسگری ضمن بیان مطلب فوق افزود: اروپایی ها رئیس کره ای کمیته داروان را تغییر دادند، دبیر فدراسیون جهانی نیز از یک کره ای به یک فرانسوی تغییر یافت، بعد هم که با طراحی "هوگو دی دو" وارد کار شدند تا به موفقیت برسند.

وی افزود: سالها تیم ملی عنوان نایب قهرمانی جهان را یدک می کشید ولی با تلاش ورزشکاران، کادر فنی و "هوگو"های الکترونیکی توانستیم در جام جهانی، قهرمانی جهان و آسیا از سد کره جنوبی گذشته و قهرمان جهان شویم. ولی چرا بعد از قهرمانی جهان همه اعضای تیم ملی در مسابقات منچستر با "هوگو" دی دو بازنده شدند.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: برد و باخت جزیی از ورزش است و باید برای آینده ای بهتر تلاش کنیم. در این نشست خبری علی محمد بسحاق به عنوان مربی بدنساز تیم ملی از برنامه های خود برای آماده سازی تیم ملی حمایت کرد.