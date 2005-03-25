مديرعامل مجموعه ورزشي آزادي در گفتگو با" مهر": تماشاگران ديگر به ورزشگاه آزادي نيايند

حسن ضياء آذري مديرورزشگاه آزادي درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: علاقمندان به تيم ملي از ساعات ابتدايي صبح به سوي ورزشگاه آزادي حركت كرده وتا ظهرامروزبيش از90 هزارنفردرورزشگاه آزادي حضورپيدا كرده اند. آخرين گزارشها از استاديوم آزادي حاكي است ورزشگاه آزادي ديگرگنجايش نداشته و بيش ازيكصد هزارنفردراين ورزشگاه حضور دارند بطوريكه تونلهاي ورزشگاه نيز مملو ازجمعيت است.

وي ازعلاقمندان به تيم ملي خواست تا از مراجعه به ورزشگاه آزادي امتناع كرده وازطريق تلويزيون اين مسابقه را دنبال نمايند. قرار است دربين دونيمه مسابقه ونيزپيش ازشروع بازي مراسمي ازسوي فدراسيون فوتبال با اجراي برنامه هاي فرهنگي برگزار شود.