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۵ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

ايران - ژاپن اولين آزمون سال 1384 تيم ملي فوتبال؛

مديرعامل مجموعه ورزشي آزادي در گفتگو با" مهر": تماشاگران ديگر به ورزشگاه آزادي نيايند

با وجود اينكه هنوز بيش از چهار ساعت تا زمان شروع ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل ژاپن باقي مانده بيش از يكصد هزار نفر در ورزشگاه آزادي مستقر شده اند.

حسن ضياء آذري مديرورزشگاه آزادي درگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: علاقمندان به تيم ملي از ساعات ابتدايي صبح به سوي ورزشگاه آزادي حركت كرده وتا ظهرامروزبيش از90 هزارنفردرورزشگاه آزادي حضورپيدا كرده اند. آخرين گزارشها از استاديوم آزادي حاكي است ورزشگاه آزادي ديگرگنجايش نداشته و بيش ازيكصد هزارنفردراين ورزشگاه حضور دارند بطوريكه تونلهاي ورزشگاه نيز مملو ازجمعيت است.

وي ازعلاقمندان به تيم ملي خواست تا از مراجعه به ورزشگاه آزادي امتناع كرده وازطريق تلويزيون اين مسابقه را دنبال نمايند. قرار است دربين دونيمه مسابقه ونيزپيش ازشروع بازي مراسمي ازسوي فدراسيون فوتبال با اجراي برنامه هاي فرهنگي برگزار شود.

کد مطلب 167428

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