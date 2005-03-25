سرمربي ابومسلم در گفتگو با " مهر" : بازي سختي مقابل ژاپن خواهيم داشت

اكبرميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم مشهد درگفتگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: درصورتي كه در نيمه اول دورازه ايران گشوده نشود، بازيكنان ما با انگيزه بيشتري نيمه دوم را آغازخواهند كرد و بايد تمام تلاش خود را بكار ببندند تا گل اول را از ژاپن دريافت نكنيم.

وي خاطرنشان كرد: بازي با ژاپن اولين بازي خانگي تيم ايران است كه بايد ازاين امتيازنهايت استفاده را ببريم. هردوتيم با سيستم مشابه 2-4-4 به ميدان خواهند آمد، ولي برانكو بايد تدابير ويژه اي را براي مهاجمين سرعتي وزيرك ژاپن بينديشد.

ميثاقيان در پايان خاطرنشان كرد: دراين گروه تنها بختهاي صعود به جام جهاني ايران وژاپن هستند كه حتي درصورت باخت مقابل ژاپن بازهم با اين تيم راهي جام جهاني خواهيم شد.