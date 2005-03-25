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۵ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۱۵

ايران - ژاپن اولين آزمون سال 1384 تيم ملي فوتبال؛

سرمربي ابومسلم در گفتگو با " مهر" : بازي سختي مقابل ژاپن خواهيم داشت

بازي دشواري مقابل ژاپن خواهيم داشت و بايد سعي كنيم تا در دقايق آغازين مسابقه دروازه مان باز نشود.

اكبرميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم مشهد درگفتگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: درصورتي كه در نيمه اول دورازه ايران گشوده نشود، بازيكنان ما با انگيزه بيشتري نيمه دوم را آغازخواهند كرد و بايد تمام تلاش خود را بكار ببندند تا گل اول را از ژاپن دريافت نكنيم.

وي خاطرنشان كرد: بازي با ژاپن اولين بازي خانگي تيم ايران است كه بايد ازاين امتيازنهايت استفاده را ببريم. هردوتيم با سيستم مشابه 2-4-4 به ميدان خواهند آمد، ولي برانكو بايد تدابير ويژه اي را براي مهاجمين سرعتي وزيرك ژاپن بينديشد.
ميثاقيان در پايان خاطرنشان كرد: دراين گروه تنها بختهاي صعود به جام جهاني ايران وژاپن هستند كه حتي درصورت باخت مقابل ژاپن بازهم با اين تيم راهي جام جهاني خواهيم شد. 

کد مطلب 167433

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