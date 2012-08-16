حجت‌الاسلام مصطفی حسناتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران در سوریه و نقش جهان غرب در ایجاد این بحران اظهار داشت: سیاست غربی‌ها بر ضد سوریه که از طریق برخی دول عربی در حال اجراست محکوم به شکست است، بنابراین مردم مسلمان کشورهای مختلف با حضور پر شور خود در راهپیمایی روز قدس ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین باید از مردم و دولت سوریه در مقابل اقدامات کشورهای غربی دفاع کنند.

وی افزود: روز قدس در جهان اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و تمام مسلمانان در سراسر جهان حضور پر شوری در راهپیمایی روز قدس خواهند داشت.

امام جمعه نجف‌آباد تاکید کرد: حضور مردم راهپیمایی امسال با توجه به بیداری اسلامی انجام شده در سطح منطقه پرشورتر از گذشته و نشانه دفاع از جبهه حق در مقابل زورگویی‌های کشورهای غربی است.

وی اضافه کرد: اقشار مختلف جامعه و جناح‌های مختلف سیاسی با حضور در راهپیمایی روز قدس انسجام گروه‌ها و احزاب در داخل کشور را به جهانیان نشان می‌دهند.

حسناتی بیان داشت: مسلمانان جهان نباید از شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس غفلت کنند و اگر دولت‌هایشان درصدد هستند تا از بعد سیاسی مقاومت را بشکنند؛ مردم باید نشان بدهند که امر مقاومت یک بحث مردمی و شکست ناپذیر است و روز به روز قدرتمندتر می‌ شوند.



